Понякога геополитиката изглежда като теория на конспирацията - не защото всичко е тайно договорено, а защото взаимовръзките са твърде много, твърде дълбоки и твърде важни, за да бъдат пренебрегнати.

Доналд Тръмп отива в Китай в четвъртък с жест на добра воля - визита, каквато американски президент не е правил повече от десетилетие. Това само по себе си е силен сигнал. Още по-силен става, когато го поставим в контекста на Иран, Тайван, Япония, Южна Корея и променящата се логика на американската сила.

Тръмп действа последователно по свой начин: търси бързи победи, натиск, сделка и демонстрация на контрол. Венецуела, Иран, Куба и поглед към Гренландия. Всяка следваща точка от картата не е просто територия или конфликт, а възел от ресурси, маршрути и политически лостове.

Това е неговият политически почерк: първо създава напрежение, след това вдига залога, а накрая търси сделка, която може да представи като лична победа. При Тръмп дипломацията рядко е тиха. Тя е сцена, натиск, пазарлък и послание едновременно.

По-трудно е да се предвиди какво точно Тръмп ще поиска от Си Цзинпин.

Но е много по-лесно да се предположи какво иска Китай.

Тайван.

Не непременно утре. Не непременно с война. Но като стратегическа цел, като исторически въпрос и като ключ към много по-голяма геополитическа архитектура.

За Пекин Тайван не е само национална кауза. Той е символ на незавършената китайска държавност и тест докъде стига американската решимост в Индо-Тихоокеанския регион. Ако Вашингтон започне да звучи по-колебливо по Тайван, това няма да бъде прочетено само в Пекин. Ще бъде прочетено в Токио, Сеул, Манила, Канбера и Брюксел.

Защото Тайван не е само остров. Тайван е морски възел. Тайванският проток е ключова артерия за доставки на суров петрол и втечнен природен газ от Близкия изток и Африка към големите икономики в региона. През тази зона минава огромна част от енергийната сигурност на Япония и Южна Корея. През протока Баши, който се намира между Тайван и Филипините, преминават над 95% от вноса на петрол за Япония и около 65% за Южна Корея.

Отделно стои и темата за чиповете и изкуствения интелект - тихият, но може би най-важен фронт в отношенията между Съединените щати и Китай. Тайван не е само морски възел, а и сърцето на световното производство на най-напредналите полупроводници, без които няма модерни оръжия, центрове за данни, изкуствен интелект и технологично надмощие.

Това превръща района около Тайван в нещо много по-голямо от спорна точка между Вашингтон и Пекин. Той е част от енергийната система на Азия. Всяко напрежение, блокада или дори продължителна несигурност около тези морски маршрути би означавало по-високи разходи, забавени доставки, натиск върху индустрията и нови сътресения за световните пазари.

А точно Япония и Южна Корея са държавите, от които Тръмп наскоро очакваше повече подкрепа срещу Иран. Американският президент реагира остро, критикувайки съюзници, които според него разчитат на американска защита, но не дават достатъчно обратно.

Тук се появява едно от най-важните противоречия в американската политика. САЩ поддържат военна архитектура, която защитава съюзниците им, гарантира морските маршрути и крепи регионалния баланс. Но ако Белият дом започне да гледа на тези съюзи основно като на финансова тежест или като на неплатена услуга, тогава цялата система на доверие започва да се пропуква.

И тук въпросът става неприятен:

Възможно ли е сделка с Китай едновременно да обслужи американски интерес, да погали егото на Тръмп и да изпрати наказателен сигнал към съюзници, които не са застанали достатъчно твърдо до Вашингтон?

Това не означава, че Америка ще "даде" Тайван. Но в голямата политика отстъпките рядко изглеждат като подписан договор. Понякога те са забавена доставка на оръжие. По-мек тон. Двусмислена фраза. Отлагане. Мълчание.

Понякога най-важното не е какво е обявено след срещата, а какво е пропуснато. Коя тема е изчезнала от дневния ред. Коя формулировка е станала по-мека. Коя червена линия вече не звучи толкова категорично. Именно в тези нюанси се крие реалната дипломация на големите сили.

Противно на очакванията, в този момент най-изгодното за Америка може да се окаже не студена война с Китай, а контролирано затопляне на отношенията. Не защото Вашингтон и Пекин си вярват, а защото две големи сили по-лесно могат да си поделят влиянието, отколкото една от тях да се опитва да доминира сама навсякъде.

Това е цинична логика, но тя не е нова. Историята често се движи не от принципи, а от сделки между силните. Малките и средните държави разбират това най-болезнено тогава, когато вече не са участници в разговора, а част от резултата.

Но апетитът идва с яденето.

Венецуела. Иран. Ормуз. Куба. Гренландия. Тайван.

Всяка следваща "хапка" от картата създава желание за още по-голяма.

Именно затова срещата в Китай не трябва да се гледа като изолирано дипломатическо събитие. Тя е част от по-широко пренареждане, в което енергия, морски маршрути, военни съюзи и лични политически амбиции се преплитат. Който контролира маршрутите, контролира цената на сигурността. Който контролира енергията, контролира икономическия пулс на цели региони.

И тогава идва най-важният въпрос за нас:

Къде остава Европа?

Ще продължим ли да бъдем бюрократът на света - да пишем регулации, да чакаме гласувания и да реагираме след събитията?

Или най-сетне ще започнем да мислим като сила, която защитава интереса си, преди някой друг да го е договорил вместо нас?

Европа няма лукса да бъде само наблюдател. Ако САЩ започнат да правят сделки през главите на съюзниците си, ако Китай разширява влиянието си, ако Близкият изток остава нестабилен, а енергийните маршрути се превръщат в инструмент за натиск, европейската пасивност вече няма да бъде предпазливост. Тя ще бъде слабост.

В новата геополитика няма празни места на картата и ако Европа не заеме своето, някой друг ще го направи.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи.