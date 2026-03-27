Подписът на президента на САЩ Доналд Тръмп ще се появи върху американските долари по-късно тази година, съобщи Министерството на финансите на страната.

Решението подписът на Тръмп да бъде поставен върху американската книжна валута представлява безпрецедентна промяна, която от финансовото ведомството обясняват, че се прави в чест на 250-годишнината на United States.

Очаква се Тръмп да стане първият действащ президент на САЩ, чийто подпис ще стои върху долара. Неговото име ще се появи редом с това на министъра на финансите Скот Бесент. В резултат на това, името на държавния касиер на САЩ, което е присъствало върху валутата повече от век, няма да бъде включено.

"Няма по-мощен начин да се отбележат историческите постижения на нашата велика страна и на президента Доналд Дж. Тръмп от това щатските доларови банкноти да носят неговото име, и е напълно уместно тази историческа валута да бъде издадена по случай 250-годишнината", заяви Бесент.

"Добавянето на подписа на Тръмп върху долара е поредният пример за това как президентът налага личния си бранд върху националните институции, докато се стреми трайно да остави своето наследство в американското общество", пише по този повод The New York Times.