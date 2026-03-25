Понеделник сутрин, 7:04 часа. Доналд Тръмп натиска "Публикувай" в Truth Social. Светът научава, че след "много добри и продуктивни разговори" с Техеран, ударите по иранската енергийна инфраструктура се отлагат. Пазарите реагират мигновено - цената на петрола сорт "Брент" се срива от 112 на 99 долара за барел.

За обикновения американец това е новина, която може би ще свали цената на бензина. За един тесен кръг от хора обаче, това е просто моментът на осребряване. Защото точно 15 минути преди президентът да обяви решението си, пазарът на петролни фючърси е залят от договори на стойност 580 милиона долара. Някой някъде е бил абсолютно сигурен какво ще съдържа публикацията на Тръмп.

"Късметът" на анонимните

Това не е изолиран инцидент, а по-скоро епидемия от подозрително точни прогнози. В света на финансовите пазари това се нарича инсайдърска търговия. В ерата на Тръмп обаче тя е мутирала в нещо по-трудно за улавяне: залози в платформи като Polymarket, където анонимността е закон, а моралът - пожелателен.

Анализатори откриха група от 38 анонимни акаунта (вероятно контролирани от един човек), които са заложили милиони за ударите срещу Иран на 28 февруари. Резултатът? Почти 100% успеваемост и чиста печалба от над 2 милиона долара.

Още по-фрапантен е случаят от януари. Когато американските специални части влязоха в Каракас, за да заловят Николас Мадуро, един "смел" играч вече беше превърнал 32 000 долара в над 400 000 долара. Залогът му е бил направен часове преди операцията да стане публично достояние.

Семейни ценности и милиарди в облака

Докато Белият дом определя обвиненията като "неоснователно и безотговорно отразяване", реалността в "близкия кръг" на президента изглежда по-различна. Тръмп дойде на власт с обещанието да "пресуши блатото", но меко казано прогрес в тази посока няма - по-скоро можем да говорим за подмяна.

Синът му Ерик и Доналд-младши инвестират в компании за дронове, които се борят за договори с Пентагона. Зет му, Джаред Къшнър - човекът, натоварен с мисии в Иран, се опитва да набере милиарди за своя инвестиционен фонд именно от правителствата в Персийския залив, които са пряко замесени във войната.

Междувременно крипто начинанието на фамилията Тръмп генерира милиарди, привличайки инвеститори като кралски особи от ОАЕ, лобиращи за AI чипове във Вашингтон.

"Президентът няма участие в бизнес сделки, които биха засегнали конституционните му отговорности", твърди адвокатът на Белия дом Дейвид Уорингтън. Иронично е обаче, че същият този президент е предоставил помилване на над 70 донори и съюзници, осъдени за измами. Един от тях получи свободата си, след като семейството му дари 3,5 милиона долара за кампанията на Тръмп.

Демонтаж на надзора

Въпросът защо никой не спира тези процеси има съвсем прозаичен отговор: защото няма кой. През последната година отделът за "Публичен интегритет" към Министерството на правосъдието - създаден след Уотергейт, за да преследва корумпирани служители - беше съкратен от 36 юристи на... двама.

В същото време SEC (Комисията по ценните книжа и борсите) е в парализа. Миналата седмица висш служител по правоприлагането подаде оставка, след като ръководството блокира агресивното разследване на случаи, свързани с обкръжението на Тръмп.

През 2025 г. администрацията прекрати 159 федерални производства срещу компании, над 30 от които са дарители за официални събития в Белия дом.

Предателство или просто бизнес?

Икономистът и нобелов лауреат Пол Кругман не пести думите си. Според него използването на секретна информация за националната сигурност с цел печалба - например планове за бомбардировки, има друго име: "държавна измяна".

От другата страна на барикадата, администрацията сочи новата работна група на вицепрезидента Ванс за борба с измамите. Критиците обаче отбелязват, че тя се е фокусирала почти изключително върху щати, управлявани от демократи.

Така картината става ясна. Докато демократите в Конгреса се опитват да прокарат закона BETS OFF, за да забранят залозите върху правителствени действия, "невидимите" китове на борсата продължават да плуват в информационното предимство.