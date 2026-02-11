Пазарите за прогнози се превръщат в един от най-бързо растящите финансови сектори, като общият обем на търговията достигна 44 милиарда долара през 2025 година. Само две платформи - Kalshi и Polymarket, контролират 38 милиарда от този пазар, привличайки милиони потребители, които залагат на всичко - от спортни събития и избори до геополитически кризи.

Изпълнителният директор на Robinhood Влад Тенев обяви пазарите за прогнози за най-бързо растящия бизнес в историята на компанията.

"Намираме се в началото на суперцикъл на пазарите за прогнози, който може да генерира трилиони в годишен обем с течение на времето," заяви той при представянето на резултатите на компанията си. Robinhood влезе в тази сфера през август, като резултатите дойдоха бързо - беше отчетен ръст на приходите от "други източници" от 72 на 147 милиона долара между третото и четвъртото тримесечие на 2025 година.

Професионалните комарджии масово нахлуват в тази нова екосистема. Само през януари Kalshi регистрира почти 10 милиарда долара обем на търговията, като 8,5 милиарда са свързани със спорт, и три милиона нови изтегляния.

За разлика от традиционните букмейкъри, пазарите за прогнози карат потребителите да залагат един срещу друг, което ги прави златна мина за добре информирани "акули". Финансови гиганти като Susquehanna International Group и Jump Trading вече залагат по десетки милиони долара седмично, превръщайки обикновените потребители в лесна плячка.

Но успехът крие тъмна страна. На 3 януари, часове преди военната операция срещу венецуелския президент Николас Мадуро, анонимен потребител на Polymarket залага 32 537 долара при шансове от едва 6,5%. Залогът донесе над 436 000 долара печалба за една нощ. Подобни подозрителни залози - преди обявяването на Нобеловата награда за мир или при израелски военни операции, разкриват рисковете от инсайдърска търговия.

"Виждаме последователна схема: нови акаунти без история на търговия правят високорискови залози часове преди събитията," обяснява пред France 24 Алекс Голденберг, експерт по сигурността. Крипто-базираните платформи като Polymarket позволяват пълна анонимност, което прави разследванията почти невъзможни.

Националната сигурност също е застрашена. Когато залозите внезапно скачат за военна операция, това може да предупреди противници или да повлияе на политически решения. Дипломати, военен персонал и анализатори вече имат канал за монетизиране на класифицирана информация за лична печалба.

"Пазарът не само предсказва. Той формира възприятието," подчертава Голденберг. Медиите отразяват скоковете в залозите като новини, а политиците ги виждат и вземат решения въз основа на тях. Особено когато тези политици в момента са в Белия дом.

С инвестициите на Доналд Тръмп-младши в Polymarket и предстоящото лансиране на Truth Predict от Trump Media, дерегулацията при администрацията Тръмп ускорява бума. Но превръщането на военни конфликти и дипломатически кризи във финансови инструменти поставя тревожни въпроси: вместо "трябва ли да действаме?" обществото пита "какъв е коефициентът?" - превръщайки света в един голям букмейкърски пункт.