Inside Trading е независим B2B дистрибутор, който успя да утвърди стабилно място на европейския пазар чрез фокусирането си върху надеждни доставки, гъвкавост и персонализирано обслужване. Работейки директно с водещи производители, компанията осигурява решения за бизнеса, които включват не само продукти, а и цялостни решения, съобразени с нуждите на клиентите.

Моделът на компанията, който е независим и осигурява конкурентни цени, е ключът към успеха в динамичния пазар на IT дистрибуцията. Със стабилни партньорства и внимание към качеството, Inside Trading бързо привлича нови партньори и клиенти, които ценят предвидимостта и бързината на реакцията.

За търсенето на дистрибутори и предизвикателствата пред B2B индустрията разговаряме с Алексaндър Драгомиров, управител на Inside Trading.

Вашият бизнес се развива устойчиво последните години. На какво се дължи това?

На комбинация от фокусирано портфолио, стабилни партньорства с производители и клиентски подход, основан на прозрачност и бърза реакция. През последните години компаниите търсят не просто дистрибутор, а партньор, който може да осигури предвидимост в бизнес средата.

Източник: Inside Trading

Как бихте описали бизнес модела си?

Inside Trading работи като независим B2B дистрибутор. Модел, който ни позволява да изграждаме отношения директно с производители, а също така и с всякакъв тип доставчици, и да предлагаме добавена стойност за нашите клиенти: наличности и конкурентни условия.

В кои държави оперирате и кои са основните двигатели на растежа?

Работим в почти цяла Европа, като най големите ни клиенти са в Германия, Нидерландия, Дания, Полша и Чехия. Растежа е органичен, не бих казал, че има основен двигател. Просто трябва пазарен нюх - т.е. да се предложат конкретни продукти на точния клиент и естествено на правиланата цена.

Какво търси бизнесът днес, когато избира дистрибутор?

Зависи кой бизнес. В Европа пазарът е огромен и бизнесът има огромен избор от дистрибутори и реселъри. В България има три основни дистрибутора и няколко по малки, като целия IT бранш работи с тях. Този модел е непроменен от 20-30 години, и бизнесът няма голям избор. Точно тук се появяваме ние - надеждни доставки, партньорство с ясно общуване, конкурентни цени и възможност да получи решения, не само продукти. Много клиенти ценят бързината на работа и краткия срок за доставка.

Какви са най-сериозните предизвикателства пред B2B дистрибуторите днес?

Глобалните supply chain процеси са все още нестабилни, а очакванията към качеството и бързината стават по-високи. Това изисква внимателно планиране на складовите наличности, добри отношения с производителите и оптимизирана логистика. За нас, като нов играч на Българския IT пазар, ни е все още много трудно да убедим бизнеса да започне да работи с нас. Пътеките и посоките са много добре утъпкани и хората трудно променят навиците си, но ще се постараем да ги убедим в ползите ни.

Източник: Inside Trading

Как изграждате дългосрочни отношения с клиентите?

Чрез постоянство - да осигуряваш това, което обещаваш, и да го правиш навреме. Ние се възприемаме като партньор, а не просто доставчик, и работим така, че клиентите да могат да планират бизнеса си с повече сигурност. Постоянно увеличаващо се портфолио, и доставки в рамките на 5 дни са ключови за клиентите ни.

Как виждате компанията след 2-3 години?

Ще продължим да растем с нашите клиенти, адаптирайки се към непрекъснато променящия се дигитален свят и помагайки на бизнесите да се развиват. Според нас винаги ще има нужда от хардуер и потребителски продукти.

Повече за Inside Trading ще откриете на https://insidetrading.bg/.