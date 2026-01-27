Volkswagen Group е пълновластен господар на европейския автомобилен пазар през 2025 г., показват данните на Асоциацията на европейските автомобилни производители (ACEA). Между януари и декември миналата година новорегистрираните коли на VAG са общо 2 988 870 - или с 5,5% повече в сравнение с предходната година.

Почти половината - 1,223 млн., са Volkswagen (5% ръст на годишна база), а на второ място е Skoda със 724 403, където обаче темпото е двойно по-добро (9,8% годишен ръст).

Cupra набира скорост с почти 250 хиляди новорегистрирани коли или 35,8% повече в сравнение с година по-рано и вече изпреварва Seat, където спадът е почти 15 на сто до под 190 хиляди бройки.

По-високият сегмент на групата е с малко по-разнопосочно представяне. Audi са на трето място по новорегистрирани коли в рамките на групата с над 528,5 хиляди и 2,3% ръст, докато Porsche се свива с над 17 на сто до 66 531.

Най-голямата като брой големи брандове група - Stellantis, е на второ място след 4,7% спад и общо 1,66 млн. новорегистрирани автомобили.

Там единствените поводи за усмивки са при Alfa Romeo заради над 30-процентовия ръст на новорегистрираните коли през 2025-а - до 55 323 броя. Citroen има едва 0,8% ръст, докато Peugeot пада под 550 000 бройки, а при Opel и Fiat свиването е със сериозните съответно 5,4% и цели 8,8%.

Lancia/Chrysler на практика изчезват от пазара със спад от 64 на сто, с цели 23 на сто отстъпва и DS.

Групата на Renault догонва с бързи темпове, като и основната марка, и Dacia са с ръстове до съответно 674 хиляди и 557 хиляди новорегистрирани автомобили.

Hyundai Group е близо до падане под 800 000 новорегистрирани автомобила след 3,1% спад през миналата година. Той е най-вече при Kia, където новорегистрираните коли са с 6,2% по-малко на годишна база.

Toyota запазва второто място сред всички марки със своите почти 742 хиляди новорегистрирани коли, но това е с цели 6,6% по-малко в сравнение с резултата от 2024-а. Спад има и при Lexus.

Знаковите немски брандове BMW и Mercedes-Benz са "на плюс" през 2025-а със съответно 647 006 и 568 764 новорегистрирани автомобила.

Най-големият отлив при по-развитите марки е този, с който се бори Tesla в ЕС - почти 38% по-малко от електрическите коли са били регистрирани през миналата година. В същото време китайски компании като SAIC и BYD ударно навлизат в класацията с огромни ръстове.

Общото наблюдение на ACEA е, че новорегистрираните коли като брой растат, но остават значително под нивата от преди пандемията.

Тенденции при задвижването

Хибридите владеят европейския пазар с 34,5% дял, а електромобилите отговарят за още 17,4%. Plug-in хибридите имат ръст от почти 37 на сто и вече владеят 9,4% от пазара.

Бензиновите и дизеловите автомобили продължават да губят позиции и вече общият им дял е едва 35,5%.

На този фон, в България бензиновите автомобили остават най-търсени, като само в Латвия има по-голям ръст на този сегмент - почти навсякъде другаде в Европа той се свива.