Седмица след новината за сделка между унгарската MOL и руския собственик Газпромнефт на сръбската петролна компания NIS, се появиха и първите оценки за стойността на транзакцията. Според експерти обаче цената, която MOL по всяка вероятност ще плати за 56,15% от акциите на NIS, е значително под пазарната стойност на компанията.

Сръбският президент Александър Вучич обяви пред телевизия Blic, че сделката ще струва между €900 милиона и 1 милиард, а допълнителните 5% акции, които според местни източници може да придобие държавата, ще се движат около €90 до 100 милиона. Той разкри още, че правителството е предложило два пъти повече.

Главният брокер в Momentum Securities, Ненад Гуяничич, обяснява пред агенция Beta, че пазарната стойност на 100% от NIS в момента е между €2 и 3 милиарда. По негови думи, ако сделката се реализира на посочената от президента Вучич цена, тя остава в долната граница на пазарните очаквания и отразява по-скоро обстоятелствата на продажбата, отколкото обективната стойност на компанията.

"Това не е класическа сделка за покупко-продажба и тъй като OFAC трябва да одобри продажбата, този факт стесни кръга от потенциални купувачи, което помогна на MOL да купи добра компания на по-благоприятна цена", коментира още Гуяничич.

Източник: NIS

Експертът по борсова търговия Бранислав Йоргич допълва, че руският дял би трябвало да струва в диапазона €1,5-1,6 милиарда. По неговата оценка сделката е изгодна за MOL, но не и за руския собственик. Едновременно с това, ако държавата купи допълнителните 5 на сто акции, цената ще бъде относително ниска - около €100 милиона.

Значението на NIS

NIS остава стратегическа компания за Сърбия. Държавата притежава 29,9% от капитала, руският е 56,16%, а остатъкът принадлежи на малки акционери и служители. Компанията осигурява около 80% от нуждите на страната от горива и доскоро оперираше бензиностанции и в съседни държави, включително в България и Румъния.

След обявяването на сделката OFAC предостави временна отсрочка до 20 февруари. Това позволява на NIS да продължи вноса на суров петрол, след като санкциите срещу руския енергиен сектор заплашиха доставките към Сърбия.

Историята се повтаря

Исторически погледнато, през 2008 г. Сърбия продаде мажоритарен дял на Газпром за €400 милиона, което беше много под тогавашните оценки за стойността на компанията. Сделката включваше рафинерии в Панчево и Нови Сад, централи, около 500 бензиностанции, танкери, права върху находища и ресурси.

Особено спорна тогава беше таксата за използване на минерални ресурси, която остана около 3%, вместо законовите 7%. Руският собственик пък получи правото да експлоатира "сръбски съкровища" на половин цена.