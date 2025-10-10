Американските санкции срещу сръбския енергиен гигант NIS влязоха в сила и създадоха значително напрежение в западната ни съседка. Горива по бензиностанциите ще има поне още няколко седмици, но за момента не е ясно какво ще бъде трайното решение - и дали няма да включва намеса на врага от юговойните Хърватия.

NIS притежава единствената рафинерия в страната и е контролирана от руския "Газпром", което я прави мишена на западните санкции заради войната в Украйна.

Хърватският министър на икономиката Анте Шушняр направи изненадващо предложение - страната му е готова да купи NIS, ако това е решението на проблема. "Нашата ръка е протегната", заяви той пред хърватската телевизия, подчертавайки 40-годишните тесни връзки между хърватската компания JANAF (оператор на Адриатическия нафтопровод) и сръбската рафинерия в Панчево.

Тя управлява система от около 759 километра тръбопроводи, която свързва хърватското пристанище Омишал на остров Крък със Словения, Унгария, Босна и Херцеговина и Сърбия. JANAF транспортира около 80% от суровия петрол, рафиниран от NIS в Панчево.

Шушняр обясни, че JANAF са получили изключение от Вашингтон до 15 октомври, но вече са транспортирали всичкия полагащ се на сръбската компания суров петрол, който е бил по терминалите и тръбопроводит. След 5 дни доставките на суров петрол към Сърбия ще бъдат прекратени.

Сегашната ситуация не носи преки финансови загуби за Хърватия, но JANAF е ощетена с милиони долари. Министърът подчерта пред HRT, че компанията работи активно върху диверсификация на дейността си и ще компенсира приходите от други източници.

От сръбска страна, президентът Александър Вучич определи санкциите като " лоша новина" за страната, с тежки политически, икономически и социални последици. Той предупреди, че рафинерията в Панчево може да функционира само до 1 ноември без нови доставки на суров петрол. След тази дата Сърбия ще изправи пред сериозен проблем с горивата.

"Газпром Нефт" притежава 44,9% от НИС, инвестиционната единица на "Газпром" контролира около 11,3%, а сръбското правителство държи 29,9%. Вучич подчерта, че Сърбия не може с радост да приеме модели на отнемане на чужд капитал и имот, но същевременно призна необходимостта от "някакъв вид транзакция" за запазване функционирането на рафинерията.

Източник: NIS

Владислав Веселица, член на управата на JANAF, се изказа оптимистично, вярвайки, че стресовата ситуация ще бъде краткотрайна. Той обяви, че още на следващия ден след влизането на санкциите в сила компанията ще проведе разговори със своите американски адвокати, както и с юридическото представителство на NIS зад Океана, за да проучи възможностите за бъдещо сътрудничество.

Що се отнася до резервите, Вучич успокои гражданите, че няма причина за паника - страната разполага с 34 хиляди тона дизел и над 66 хиляди това бензин и мазут. Всички складове са препълнени, но основният въпрос остава как ще се доставя суров петрол и как ще се внасят деривати след изчерпване на резервите.

За момента по бензиностанциите на NIS в Сърбия е спокойно, като единствено компанията предупреждава, че може да има проблем с плащанията с Visa и Mastercard банкови карти. Каква ще е ситуацията след няколко седмици и дали отново като през 90-те по тъмно в Сърбия ще започнат да влизат необявени товарни композиции в пълни жп цистерни - ще видим.