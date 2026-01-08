Преди десет години Венецуела тайно е транспортирала злато на стойност близо 4,7 милиарда швейцарски франка от резервите на южноамериканската страна с намерението да го претопи и продаде на международния пазар, съобщава Euronews.

В продължение на пет години Венецуела е прехвърлила по въздух 127 тона злато в Швейцария, като това е било проследено от швейцарските митници, които регистрират и докладват всички вносни и износни операции.

Швейцария е водещ международен център за злато и по стойност е най-големият вносител и износител на злато в света, като данните на властите показват огромни потоци през последните години.

От решаващо значение за страна като Венецуела, която се опитва да превърне в пари златните си резерви, е фактът, че Швейцария е дом на някои от най-големите рафинерии за злато в света, включително Valcambi, PAMP и Argor-Heraeus, предимно концентрирани в един кантон.

Рафинериите могат да претопят и прелеят металите в най-високия стандарт на формати за международна търговия и да осигурят документацията и сертификацията, които улесняват движението и продажбата на световните пазари.

Швейцарското правителство не публикува предварително данни за златния трансфер на Венецуела, в съответствие с традицията на федерацията за максимална финансова дискретност, което продължава да я прави привлекателна както за водещи бизнесмени, така и за автократично настроени лидери.

Швейцарската обществена медия SRF твърди, че правителството на Мадуро е изпратило златото в чужбина като "акт на отчаяние", за да избегне държавна фалит, продавайки част от него и използвайки друга част като обезпечение за заеми и рефинансиране на дълга.

До момента, когато Венецуела изпадна в неизпълнение през 2017 г., страната вече беше ефективно изключена от нормалното рефинансиране и беше без използваема твърда валута.

Венецуела имаше "съществена финансова пропаст" и "малко активи или политически опции, за да я запълни", според доклад на CIGI, публикуван по времето, когато Мадуро се оказва, че е прехвърлял злато в Швейцария.

Приходите от износ на петрол, които бяха и продължават да бъдат основният източник на долари за държавата, към онзи момент се бяха сринали.

Според SRF, след претопяването, част от венецуелското злато вероятно е транспортирано в други страни като Великобритания, също ключов международен център за търговия със злато, а Венецуела продала голямо количество от златото на Турция.

По онова време вносът в Швейцария не нарушаваше санкции. Въпреки това такива транзакции сега биха били силно малко вероятни, тъй като регулациите се затегнаха през 2018 г.

Опитът да се предотврати фалит чрез прехвърляне на златни резерви в чужбина до голяма степен се провали. Още през 2017 г. Венецуела не можеше да изпълни задълженията си.

Текущият външен дълг на страната се оценява на до 170 милиарда долара, което е равно на два пъти БВП, правейки я ефективно фалирала.