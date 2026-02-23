Тази нощ цената на Биткойн се срина под $65 000, предават световните агенции. Към 01:55 часа българско време най-голямата криптовалута се търгуваше за $67 616, а към 01:55 часа цената падна до $64 416. Към 07:55 часа се повиши до $65 759.

Спадът идва на фона на ново търговско напрежение, след като Върховния съд на САЩ отмени митата наложени от американския президент Донлад Тръмп, и след като той обяви нови ставки за влизащите в страната стоки, съобщава Bloomberg.

Снимка 752565

Източник: EPA/БГНЕС

От началото на годината цената на BTC е надолу с 26%. Към днешна дата криптовалутата загубила над 47% от своя връх през октомври миналата година.

В публикация в социалните мрежи в събота Доналд Тръмп заяви, че ще увеличи глобалното 10% мито, което обяви ден по-рано, на 15%, което ще предизвика още икономически сътресения. На този фон фючърсите на долара и американските акции паднаха в ранната търговия в понеделник, като контрактите за S&P 500 се понижиха с 0,8%, а за Nasdaq 100 - с 1%. Индексът на азиатските акции се покачи с 1%.

Снимка 752664

По-широкият пазар на криптовалути е претърпял заличаване на стойност над $2 трилиона, като пазарът на по-малки токени е особено силно засегнат.

Дузината регистрирани в САЩ спот BTC фондове регистрираха петата си поредна седмица на нетен отлив - най-дългата серия от февруари миналата година - като инвеститорите изтеглиха 3,8 милиарда долара през това време.

