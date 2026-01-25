Докато климатичните промени повишават температурите по света, търсенето на климатизация нараства стремително. Международната агенция за енергетика прогнозира, че енергийното търсене за охлаждане на помещения може да се утрои до 2050 година, движено главно от бързото разпространение на климатичните системи.

Тези охлаждащи устройства са сериозен климатичен проблем сами по себе си.

Повечето съвременни охлаждащи технологии разчитат на компресори, през които минават химически хладилни агенти. Макар и проектирани като затворен контур, съвременните масови климатици не са напълно херметични - иначе щяха да са непродаваемо скъпи.

Така от една страна течовете на фреон и други газове имат въздействие върху атмосферата като на цялата авиоиндустрия, а от друга страна губещите хладилния си агент системи започват да работят с по-ниска ефективност и да консумират все повече и повече ток. И това се възприема за нормално - купуваш климатик, той работи няколко години, понякога доливаш фреон и накрая го изхвърляш.

В Европа се внедряват климатични системи, базирани на пропан, който е много по-щадящ за озоновия слой, но пък е силно запалим и води със себе си цял куп други проблеми.

"Секторът на охлаждащите системи исторически е бил много консервативен. Почти всеки климатик се основава на "иновации" от XIX век", казва пред CNN Берардо Маталучи, съосновател и изпълнителен директор на MIMiC Systems - компания от Бруклин, която разработва алтернативна охлаждаща технология.

През последните години се наблюдава силен натиск за намиране на алтернативи на компресорните системи. Алтернативите попадат в широка категория, известна като твърдотелно охлаждане - системи, които напълно избягват хладилните агенти. Вместо да изпаряват и кондензират хладилни газове, твърдотелните системи използват вътрешни промени във вложените материали.

MIMiC се фокусира върху термоелектрическо охлаждане - технология, която премества топлина използвайки електрони в твърди материали като бисмут, телур и антимон. "Няма летливи хладилни агенти, които потенциално биха могли да попаднат в атмосферата. Няма движещи се части. Нула", казва Маталучи.

Липсата на движещи се части означава по-малко резервни компоненти във времето, по-малко материални отпадъци и по-ниски разходи. Друга тема е, че говорим за редкоземни елементи, които са скъпи и е трудно да се каже, че има излишък от тях в световен мащаб. Затова и компанията експериментира със сребро, селен и други материали, които биха свалили цената.

Така или иначе, за момента първите бройки струват приблизително двойно спрямо аналогичен конвенционален климатик.

Глобалният пазар на климатизация е оценен на приблизително 160 милиарда долара и се очаква да достигне 308 милиарда долара до 2035 година. За сравнение, пазарът на твърдотелно охлаждане е оценен на малко под 1 милиард долара през 2024 година, но се прогнозира да нарасне до 4,55 милиарда долара до 2032 година.

Твърдотелните охлаждащи системи са разработени в средата на XX век, но исторически са били ограничени до нишови приложения като преносими хладилници, космически кораби и подводници. Според Мейсън едно от най-големите предизвикателства е постигането на енергийна ефективност, съпоставима със съществуващите системи.

През август 2025 година MIMiC инсталира първата си пилотна твърдотелна климатична система в апартамент във Ванкувър, Канада. Маталучи казва, че компанията работи за търговско пускане на пазара и се надява на първа производствена серия до началото на следващата година.

Подобни разработки имат и други компании, като те са за по-големи системи. Phononic от САЩ работи по твърдотелно охлаждане за центрове за данни - потенциално огромен пазар. Magnoterm в Германия има решение, което използва магнитно поле, като сферата на приложение са магазините за хранителни стоки.