Една от актуалните мишени на екоактивистите по света вероятно в момента тихо боботи някъде над главата ви. Става дума за климатика.

Много "зелени" организации са на мнение, че използването на такива инсталации, които безспорно консумират електричество и генерират топлообмен, допринася за глобалното затопляне. Проблемът е, че тази идея е невярна, когато разгледаме въздействието на горещите вълни върху цялостното функциониране на нашите общества.

Дори от климатична гледна точка, по-добре е да не се срутваме от горещината, пише Le Figaro в свой материал.

Само 25% от гражданите на страната имат климатици - далеч по-малко от Япония или САЩ. Във Франция процентът на климатизация в магазините и офисите е висок, но този в образователните институции (основни и средни училища, гимназии, университети и др.) е под 10% (у нас със сигурност са още по-малко - б.р.). В същото време, връзката между температурата и продуктивността е добре известна.

Отрицателна взаимовръзка

Експертите по стопанска история отдавна подчертават отрицателната връзка между температурата и икономическото развитие. Богатството исторически се е намирало в умерените или студените страни, докато бедността се е концентрирала под тропическите небеса.

Дори в рамките на умерен континент като Европа, продуктивността дълго време беше по-ниска в южните региони. Тази връзка е по-малко ясна днес, тъй като горещите и влажни страни като тези в Югоизточна Азия - или региони като Андалусия разчитат силно на климатици.

Според ОИСР, 10 дни над 35°C карат френския БВП да спадне с 8 милиарда евро.

Губим почти половин работен ден седмично, когато температурата в офиса надвишава 30°C. Това, което важи на национално ниво, важи и на индивидуално ниво. Въздействието на температурата върху индивидуалната продуктивност следва камбанна крива, която достига пик при около 23°C.

Проблемът в образованието

Този проблем с продуктивността е основна грижа в училищата, тъй като екстремната жега, като тази, която наскоро изпитваме, намалява способността на учениците да учат. Но вместо да се инсталират климатици, властите директно затварят училищата в жегите - преди дни мярката беше приложена в повече от 1000 школа.

Климатиците работят на ток, но в микса има все повече ниско- и безвъглеродна ядрена и възобновяема енергия. Най-големите жеги са и периодите с най-голямо производство на соларен ток.

По-валиден довод се отнася до топлинните острови, излъчвани от климатиците - за да е хладно вътре, около външното тяло става още по-горещо. Вярно е, че използването на тези устройства може да повиши външната температура. Трябва обаче да се гледа цялостно на проблема, подчертава изданието.

Икономическият растеж като решение

Наскоро публикувано проучване от Националното бюро за икономически изследвания (NBER) в САЩ, което се фокусира върху климатичните ефекти от възможен спад на населението, напомня, че най-добрият лост за борба с глобалното затопляне е... икономическият растеж, който позволява инвестиции в декарбонизация.

Отказът да използваме климатици следователно не спасява климата; всъщност е точно обратното. Оставянето на съгражданите ни да се потят ограничава ученето, намалява работните часове и задръства болниците. Около 5000 французи умряха от горещата вълна през лятото на 2023 г. (15 000 през 2003 г.). Климатът не печели нищо от това - напротив.

От друга страна, позволяването на учениците, студентите и работниците да работят в умерена среда им дава най-добрия шанс да бъдат полезни в общество, което ефективно се бори с глобалното затопляне, категоричен е авторът на статията.