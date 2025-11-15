Когато 35-годишният британски предприемач Том Гроган продаде мажоритарния си дял във Wingstop UK за £400 милиона ($532 милиона), мнозина очакваха той да изживее мечтата на мнозина за ранно пенсиониране. Реалността обаче се оказва различна. Гроган, който прекара 7 години в изграждане на бизнеса си - от имейл до Тексас и почти 50 отказа от инвеститори, до откриването на 57 ресторанта и разрастването на марката до 2500 служители, признава, че след продажбата е изпитал усещане за празнота. "Когато стигнеш до целта, си казваш: Сега какво? И парите не е задължително да запълнят тази празнота", споделя той пред Fortune.

Преходът от предприемач, който има динамично ежедневие и взема решения, към човек, с много свободно време и управление на инвестиции, се оказва далеч по-скучен, отколкото е очаквал. "Преминахме от това да градим бизнес към това да управляваме пари - а това са 2 различни умения", обяснява той.

Въпреки че към днешна дата той живее в Дубай, предпочита да наема жилище вместо да купува имение и бързи коли, а дните му са преминали в опити да намери нова посока, която да го мотивира. "Не мога да живея живота си, седнал на плажа. Трябва да имам цел, нещо, което да ме кара да се събуждам всеки ден", категоричен е той.

Историята му е пример за парадокса, с който се сблъскват много успешни предприемачи - постигането на финансов успех често не носи очакваното лично удовлетворение. Гроган не е единственият с подобни "проблеми". Съоснователят на Airbnb Брайън Чески описва периода около IPO-то на компанията като "един от най-тъжните" моменти в живота си, въпреки че му носи статут на милиардер. Подобно на Гроган, Чески открива, че големите пари не решават емоционалните предизвикателства, а понякога дори ги изострят.

Как започва всичко

За да разберем по-добре причините за това усещане, трябва да се върнем към началото на пътя на Том Гроган. Преди да стане мултимилионер, той е изгонен от училище заради "лошо поведение" и бързо губи първата си работа като продавач в магазин за гуми. Живее скромно със семейството си в Солихъл, докато съдбата не го среща с бащата на негов приятел - Тони Смит. Той се превръща в негов ментор и му помага да се ориентира към по-амбициозен професионален път.

Това води до стаж в инвестиционната фирма на звездата от Dragon's Den Джеймс Каан, където Гроган бързо придобива увереност и започва работа в сферата на недвижимите имоти. На 26 години вече управлява собствен, макар и "високорисков и стресиращ", бизнес в Лондон.

Животът му се променя напълно в един обикновен работен ден, когато в офиса си в Мейфеър чува американския рапър Rick Ross да споменава веригата Wingstop в своя песен.

Любопитството го води до Google, откъдето научава, че марката няма присъствие в Европа. Тогава той изпраща имейл към централата в Тексас и решение, което ще преобрази живота му. Без опит в ресторантьорския бизнес, но с ясна визия, той обединява сили с Херман Сахота и Сол Люин. "Харесвахме продукта, харесвахме логото, искахме да променим всичко останало", разказва Гроган. След 6 месеца преговори триото отваря първия Wingstop UK в центъра на Лондон.

Изграждането на бизнеса не може да се определи като лесно и безоблачно - 49 от общо 50 инвеститори отхвърлят проекта. "Ако бяхме спрели на този етап, Wingstop UK нямаше да съществува", казва той. Упоритостта обаче се отплаща.

Марката се превръща в една от най-бързо растящите във Великобритания, а офертите за придобиване не закъсняват.

Бляскав успех след трудното начало

Сделката със Sixth Street в края на 2024 г. става едно от най-големите ресторантьорски придобивания на британския пазар. Днес Wingstop UK има над 57 обекта, още 20 са в процес на откриване, а Deliveroo посочва техните 8 обезкостени крилца като най-поръчваното ястие в страната.

Точно този стремглав успех вероятно е причина за настоящата вътрешна празнота, която Гроган изпитва. След години, в които е живял в постоянна динамика, всекидневните движения на фондове, облигации и борсови портфейли се оказват бледо отражение на предприемаческия адреналин. "Светът на финансите е бавен и монотонен в сравнение с това, което правехме", признава той.

Днес Гроган е решен да се върне към работа - макар и далеч от хранително-вкусовата индустрия. Какво ще бъде следващото му начинание, засега остава загадка. Но ако историята му досега е показателна, то е напълно възможно новият му проект да започне отново с едно случайно търсене в Google и да завърши с поредната бизнес империя.