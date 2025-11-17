"Няма нищо по-хубаво от лошото време" е един от добрите български трилъри от времето на Студената война. Сценарий по едноименния роман на Богомил Райнов, роли за почти всички големи български артисти от началото на 70-те - налице са всички съставки за ретро кино преживяване. Това всъщност е един нелош отговор на въпроса "Какво да гледаме тази вечер", който все по-често се задава през есента.

Последното е научно и статистически доказано. През този сезон гледаемостта на традиционната телевизия скача с около 30 на сто в сравнение с лятото. Логично защо - навън вече е студено, стъмва се рано, децата сутрин са на училище. Още от златните години на традиционната телевизия есенно-зимният сезон е с ключово значение за програмната схема, рейтингите и рекламните приходи.

Днес, от една страна, е по-различно, от друга - всичко е съвсем същото. Гледаемостта на традиционното линейно съдържание е на исторически ниски нива сред младите хора - за сметка на онлайн стрийминг платформите. Това обаче не означава, че телевизорът си тръгва от хола. Даже напротив - тенденцията е той да става все по-важен.

Днес "малкият екран" определено не е малък и побира в себе си ТВ програми, стрийминг, спорт, социални мрежи, игри и даже... изкуство. Не е случайно, че днес видео платформа №1 в света YouTube се гледа главно на смарт телевизори с над 1 млрд. часа зрителско внимание дневно.

Иначе казано, и днес се крием от дъжда и студа вкъщи пред телевизора - просто не чакаме филма в 21:00.

Какво очакваме от своя домашен мултимедиен център? Екранно пространство, но и динамична картина с наситени цветове. Смарт функционалности, но и естетичен дизайн. Samsung, които буквално предефинираха понятието за телевизор в ролята си на пазарен лидер, имат какво да покажат с актуалната си продуктова гама.

Флагман е 8K моделът Neo QLED QN990F. Той е с ултратънък и безрамков Infinity Air дизайн, така че съдържанието доминира пространството - а не корпуса.

Панелът е с Quantum Matrix Technology Pro технология, Glare Free технология и Motion Xcelerator 240Hz - за широк динамичен обхват даже при резки движения.

Мощният NQ8 AI Gen3 процесор е със 768 невронни мрежи за AI функционалности, като се поддържат Auto HDR Remastering Pro и Real Depth Enhancer Pro - анализ в реално време и адаптивна цветокорекция на всеки кадър. Нека напомним - 8K означава, че всяка секунда пред очите ви минават до 60 33-мегапикселови кадъра. Преди няколко години за обработката на само една толкова голяма снимка беше нужен сериозен компютър.

Отново с AI Adaptive Sound Pro оптимизира различните звукови компоненти като реч, музика и ефекти, а Dolby Atmos и Object Tracking Sound Pro дават и обем в три измерения. Идеалният ъпгрейд е новото поколение саундбари от Q-серията на Samsung, сред които най-способният модел е HW-Q990F. С плътния му бас драматичните кино сцени или гейминг битки наистина ще свалят пожълтелите листа от близките дървета.

В 4K сегмента Neo QLED QN90F носи всички AI нововъведения, като вече се предлага и в огромен 115-инчов вариант, а OLED 4K S95F може да се похвали с премиум картина без отблясъци. Достъпният Quantum Dot модел QLED Q8F също получава AI цветокорекции и Pantone сертификат.

Новият лайфстайл телевизор The Frame Pro е с усъвършенствана Neo QLED технология и подобрена интеграция в интериора с по-малко кабели и безжичен трансфер на данни без компромис.

Вече всички смарт телевизори имат достъп до Art Store, което ги превръща в естетически център на всяко жилище. Освен това Samsung надграждат One UI Tizen екосистемата с поддръжка на все повече платформи, а чрез SmartThings Hub на едно място се концентрира контролът върху целия "умен" дом.

Традиционно сме свикнали да говорим за купуването на нови телевизори в началото на лятото - покрай поредното световно или европейско по футбол. Истинското време за гледане на съдържание на новите ни големи смарт екрани обаче е сега, през есента.

И да, няма нищо по-хубаво от лошото време, ако имате какво да гледате вкъщи. И с кого.

