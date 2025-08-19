Производство на телевизори и перални машини под марката на световноизвестната южнокорейската компания започва в Казахстан в град Саран. Това съобщиха от Министерството на промишлеността и строителството на Казахстан, пише ТАСС.

Според информацията на ведомството, посочената битова техника е вече започва да се сглобява в завода Silk Road Electronics. "В предприятието ще произвеждат перални машини Samsung с поддръжка на екосистемата SmartThings, както и телевизори с висока резолюция с функцията Smart TV", се казва в съобщението.

Капацитетът на предприятието е за производство на до 150 хиляди телевизора годишно, както и около 200 хиляди перални машини. Тази година обаче като начало се планира сглобяването на 10 хиляди телевизора и 25 хиляди перални машини, отбелязват от Министерството на промишлеността на страната.

"Стартирането на производството на продукти от световна класа в Казахстан е важен етап в развитието на машиностроителната индустрия на страната и допринася за прилагането на политиката за заместване на вноса и повишаване на нивото на локализация", посочват от ведомството.

Заводът Silk Road Electronics беше пуснат в експлоатация в края на 2023 г. на базата на бившето предприятие "Карагандарезинотехника". Преди това в този заводът са се произвеждали на домакински уреди под марките Royal, Shuvaki, Vesta, Artel. А през март в-к The Korea Times съобщи, че големи южнокорейски корпорации, включително LG Electronics и Samsung Electronics, проучват възможността за завръщане на руския пазар, в случай на уреждане на конфликта в Украйна и отмяна на антируските санкции.