Казахстанското правителство планира да затегне изискванията към големите земевладелци на фона на проблеми в агропромишления комплекс и трудности в селските райони. Това обяви премиерът Олжас Бектенов на заседание на правителството с участието на президента, съобщава inbusiness.kz.

По думите му, въпреки подобрената продуктивност в растениевъдството благодарение на инвестиции и по-добро прилагане на агротехнологии, животновъдството изостава. Годишният растеж в сектора остава около 2-3%, което според властите не е достатъчно за постигане на самодостатъчност, развитие на преработката и увеличаване на износа.

Допълнителни проблеми са недостигът на квалифицирани кадри, слабата научна и ветеринарна инфраструктура.

Източник: iStock

Изисквания към големите земевладелци

Бектенов посочи, че някои големи земевладелци използват земята си само сезонно, което според него води до ограничена заетост в селата през останалата част от годината. В отговор на това правителството въвежда изискване за развитие на животновъдство за собствениците на земя с площ над 10 000 хектара. Не е ясно какви точно санкции ще последват при неизпълнение, но се споменава възможност за изземване на неизползвана земя.

Комплексният план за развитие на животновъдството включва преференциални заеми за закупуване на племенно поголовие, образователни грантове за децата на животновъди, въвеждане на технологии за изкуствено осеменяване и насърчаване на отгонното животновъдство.

Правителството също така поставя акцент върху дълбоката преработка на селскостопанската продукция. През 2024 г. в Жамбилска област бе открит индустриален парк за преработка на царевица, чрез който властите планираха страната да излезе на световния пазар на треонин и глутамат.

До края на 2025 г. са изградени и 6 предприятия за дълбока преработка на маслодайни култури, вълна, месо и мляко, както и за производство на фуражи и сокове. 10 допълнителни проекта са в процес на реализация.

В подкрепа на тези инициативи правителството увеличава мерките за държавна помощ - инвестиционните субсидии за проекти за дълбока преработка на зърно достигат 50%, като се предвижда и освобождаване от основни данъци върху вноса на оборудване и ключови операции.