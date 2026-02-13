2741 лева - толкова е средната брутна месечна работна заплата в България през декември 2025 г., показват новите данни на НСИ.

За сравнение, към януари 2023 г. средната заплата у нас е била 1863 лева.

За цялото четвърто тримесечие на 2025 г. този показател е на равнище от 2678 лева. Има обаче значение формата на собственост на предприятието. В частния бизнес средната заплата през Q4 е била 2621 лева, докато в обществения е значително по-висока - 2844 лева.

Малко утешение е, че на годишна база заплатите в частните фирми растат малко по-бързо, отколкото в държавните и общински структури, финансирани от данъците ни - 11,2% срещу 10,6%.

Най-добре платени са в следните икономически дейности:

"Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 5739 лева;

"Финансови и застрахователни дейности" - 3969 лева;

"Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 3840 лева;

"Професионални дейности и научни изследвания" - 3616 лева.

На обратния полюс са "Селско, горско и рибно стопанство" (1770 лева), както и "Хотелиерство и ресторантьорство" (1617 лева), но това са и икономически дейности, които традиционно имат силен елемент на "неформалност", така че е трудно да се прецени колко добре може да ги обхване държавната статистика.

Моментна снимка на трудовата сила

В края на декември 2025 г. работещите по трудово и служебно правоотношение българи са 2,34 милиона, което е ръст с 1,3% на годишна база.

Безработните лица през четвъртото тримесечие на 2025 г. са 95.7 хил., от които 53.8 хил. (56.2%) са мъже и 41.9 хил. (43.8%) - жени. Коефициентът на безработица е 3.2%, съответно 3.4% при мъжете и 3.0% при жените, като това е с 0,6% по-малко в сравнение с миналата година.

Най-голямо увеличение на броя наети лица се наблюдава в икономическите дейности: "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 11.7 хил. (тук имаме и най-голям скок в процентно изражение - 5,8%), "Строителство" - с 5.6 хил., и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 5.1 хил., а най-голямо намаление се наблюдава в "Преработваща промишленост" - със 7.6 хил., и в "Селско, горско и рибно стопанство" - с 1.6 хиляди (или 2,5%, което е и най-големият спад).

Най-много българи работят в преработващата промишленост - 433 732 в края на миналата година. На второ място са заетите в търговията и ремонтите на коли и мотори - 391 454.

Трета се нарежда икономическата дейност "Хуманно здравеопазване и социална работа" с 211 984 работещи. След това е образованието със 175 743. Казано иначе, 1 от 6 работещи е в последните два сектора.

Транспортът, логистиката и пощите, както и строителството остават далеч назад.