Три компании бяха отличени с Наградата на германската икономика за 2025 г. по време на Новогодишния прием на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). Отличията се връчват за конкретни икономически постижения в сферите на иновациите, устойчивото развитие и развитието на човешкия капитал.

Festo Bulgaria спечели наградата в категория "Голямо предприятие - иновации" за внедряване на дигитални производствени технологии и участие в международния проект за първия edge контролер на групата Festo, с екипи от България, Германия и Австрия.

В категория "Малко и средно предприятие - иновации" наградата получи El Kontrol за модернизация на градското осветление в Стара Загора. Проектът включва инсталирането на близо 5000 енергоефективни LED лампи и интелигентна система за управление, очаквано намаляваща енергийното потребление на града с над 30%.

Източник: Georgi Katsarsky/ AHK Bulgarien

Наградата за устойчиво развитие на човешкия капитал отиде при ConverterTec Bulgaria за дългосрочната й стратегия за обучение и развитие на инженерни и управленски кадри, реализирана чрез партньорства с университети и трансфер на know-how в рамките на германска индустриална група.

"Германо-българските икономически отношения се базират на стабилен двустранен обмен и дългосрочен доверителен подход. Отличията показват как иновациите и устойчивото развитие на компаниите се отразяват пряко върху икономиката", заяви президентът на ГБИТК д-р Хорст Щюер.

През 2025 г. двустранният стокообмен между България и Германия надхвърли €12 милиарда, а икономическият растеж на България се очаква да достигне около 3,4%, което подчертава значението на инвестициите и иновациите на компании като наградените за укрепването на икономическите връзки между двете страни.