Първото тримесечие на тази година ще завърши с по-малък брой имотни сделки спрямо същия период на миналата година, коментира пред Money.bg Димитър Христов, мениджър "Инвестиции и ново строителство" в "Явлена". Известното задържане на пазара важи за целия сегмент на жилища.

"Това, което отчитаме в нагласите на хората не само към новото строителство, но и генерално към имотния пазар е че в момента хората искат да се ориентират какво ще се случи с пазара. Първо, след приемането на еврото и второ с всички тези събития, които ние ежедневно наблюдаваме не само на имотния пазар, но и на геополитическата карта на света", казва Христов.

Геополитическите оказват влияние на пазара

Случващите се глобални кризи и войни оказват влияние върху пазара на недвижими имоти, като влияят различно върху купувача и продавача.

"Може би купувачите и продавачите трябва да се разглеждат различно и да се дефинират като различни участници, но генерално трябва да обобщя нагласите и в двете страни - първо, една част от хората установиха, че макар и да имат имоти, във времена на война те не могат да вземат имотите си и да избягат с тях.

Тоест, на първо място ние оценихме мира. На второ място, голяма част от продавачите пък решиха да не продават имотите си и оттеглиха своите предложения от пазара, което допълнително нажежи обстановката с липсата на оферти", споделя експертът.

Димитър Христов допълва, че още не е ясно дали сме достигнали пиковите цени и брой сделки, които наблюдавахме през последните години, но пазарът със сигурност се намира в нова фаза, която скоро ще започне да наказва неподготвените участници.

Каква е динамиката при инвеститорите на ново строителство?

Според мениджъра от "Явлена" пазарът вече наблюдава страх у инвеститорите.

"Говоря за строителните предприемачи, които строят, защото от ден на ден ние сме свидетели как всъщност цените продължават да растат и то не само на имотите, а на всичко. Инфлацията е голяма, а в една сделка с недвижими имоти, когато ти изграждаш имот, ти имаш много операции, които оскъпяват процеса. И голяма част от инвеститорите, особено тези, които нямат алтернатива на следващ проект, върху който да стъпят, те предпочитат да задържат и да не продават сега или да продават на високи цени."

Димитър Христов подчертава, че времената, в които живеем днес са най-интересни "за авантюристичните инвеститори".

