Огромният ръст при цените на имотите, който наблюдавахме през последните години и особено през изминалата, когато България беше на прага на еврозоната, приключи. Пазарът вече е по-устойчив, а броят на спекулите започва да намалява. Това заяви в студиото на Money.bg експертът по недвижими имоти Мартин Трашлиев, представител на Sorenda Real Estate.

Анализът показва, че пазарът преминава от еуфория към нормализация, при която връзката между цена и реална стойност постепенно се възстановява.

Източник: SORENDA Real Estate

"Миналата година този ръст на цените, който в някои части на София достигна до над 20%, доста навреди на самия пазар, защото ставаха доста спекулативни сделки. Реално хората след това изкарваха пари, но оказваха пряко влияние на хората, които имат нужда от покупка на жилище", коментира Мартин Трашлиев.

Брокерът уточнява, че 2025-а година е преминала в страх у много купувачи, които са смятали, че след въвеждането на еврото, цените ще продължат да растат с темповете от предните години или дори повече. Това обаче не се случва, нито ще се случи. Цените на хубавите имоти в хубавите райони вероятно ще продължат да се покачват, но с лек годишен темп, както е в повечето страни от еврозоната.

"В момента има леко забавяне в пазара. Спекула не мисля, че има толкова много, по-скоро е в умерени количества. А оттук нататък това, което аз виждам от януари насам е, че купувачите вече не бързат да оставят депозит за даден имот, защото някой друг ще ги изпревари, а вземат премерено решение."

Мартин Трашлиев казва, че миналата година масово продавачите са спекулирали с цената на жилищата в размер на поне 10-20%. Въпреки това имотите са се продавали.

"В момента за един имот има по 5-6 купувача, докато преди имаше по 15 или 20."

Според експерта пазарът на т. нар. ваканционни имоти ще продължи да расте, защото много хора, които са искали жилище с цел инвестиция в София, но вече не могат да си го позволят, ще купуват в планинските ни курорти или на морето.

