Американският гигант Uber ще направи нов опит да придобие германската компания Delivery Hero, чийто бизнес с доставка на храни и други стоки достига и до България, стана ясно през дългия уикенд.

Според официална информация офертата е за 33 евро на акция, което означава пазарна капитализация от над 10 милиарда евро.

Светът на платформите за доставка на храна е много сложен и с куп преплитания, които често водят до намесата на различни регулатори. Delivery Hero има бизнес в Азия, Южна Европа, Арабския Полуостров и Африка, като от 2022 г. е мажоритарен собственик на испанската Glovo, която има силно развит бизнес и у нас.

Именно заради практики, прилагани от Delivery Hero и Glovo в периода 2018-2022 г., Европейската комисия започна разследване на картел, което приключи със споразумение и плащане на близо 330 милиона евро от двете компании.

Uber до неотдавна имаше около 7% дял в Delivery Hero, който обаче за дни е пораснал до 19,5%, превръщайки американската платформа в най-голям акционер.

Веднага след нея се нарежда нидерландската инвестиционна компания Prosus със 17%. В началото на миналата година тя купи Just Eat Takeaway.com за 4,1 милиарда евро. Това е голям конкурент на Glovo както у нас, така и на други пазари като Италия и Испания.

За да пусне сделката за Just Eat Takeaway.com, Европейската комисия поиска от Prosus да намали дела си в Delivery Hero в рамките на година. Според източници на Bloomberg сега нидерландската компания иска от Брюксел това изискване - определяно и по-рано от висшия ѝ мениджмънт като "грешка, която ще нарани бъдещите инвестиции в Европа", да отпадне.

Знае се, че част от акциите на Delivery Hero, които Uber са придобили, са купени именно от Prosus.

Uber търси географска експанзия на своята Uber Eats услуга, но според анализатори, цитирани от ДПА, настоящата оферта може да се окаже ниска, като има акционери, очакващи 40 евро на акция, за да приемат. Не е случайно и че акциите на Delivery Hero тръгнаха нагоре след първите новини за офанзива на Uber, докато при US платформата виждаме поевтиняване на борсата.

Financial Times добавя и друг елемент от интригата. Според източници на изданието друга американска компания - DoorDash, също е в контакт с акционерите на Delivery Hero. Тя преди няколко години придоби Wolt, която активно разраства бизнеса си на българския пазар.

Според FT обаче DoorDash се интересуват най-вече от компаниите на Delivery Hero в Близкия Изток и Турция.