По-малко от година след навлизането си на българския пазар, водещата платформа за доставки Wolt прави следваща стратегическа стъпка в подкрепа на местния бизнес. Компанията, която стартира в България през юни 2025 г. и вече оперира в пет града, с планирани нови разширявания през 2026 г., обявява въвеждането на Wolt Capital - гъвкава финансова услуга, създадена специално за партньорите на платформата.

В условията на динамична икономическа среда, нарастващи оперативни разходи и ограничен достъп до бързо финансиране за малките и средни фирми, Wolt Capital предлага алтернатива на традиционното банково кредитиране. Услугата дава възможност на ресторанти, търговци и други партньори на платформата да получат предварително одобрено финансиране при ясни и напълно прозрачни условия. Тя е създадена да отговаря на реалните нужди на бизнеса в екосистемата на Wolt - независимо дали става дума за инвестиция в ново оборудване, разширяване на екипа, увеличаване на маркетинговата активност или покриване на текущи оперативни разходи.

Моделът работи като Merchant Cash Advance - партньорите получават предварително одобрена сума срещу еднократна фиксирана такса, а изплащането се извършва автоматично чрез предварително определен процент от бъдещите продажби, реализирани през платформата. Това означава, че процесът на погасяване е пряко обвързан с реалното представяне на бизнеса и се адаптира към неговия естествен ритъм - когато приходите са по-високи, се изплаща повече, а когато продажбите са по-ниски, вноските автоматично се коригират.

"Българските предприемачи са изключително адаптивни и амбициозни, но достъпът до бърз капитал често се превръща в пречка пред растежа на бизнеса им. С Wolt Capital искаме да дадем на партньорите си инструмент, който е предвидим, прозрачен и съобразен с реалната динамика на работата им. Това е естествено продължение на мисията ни да бъдем не просто платформа за доставки, а дългосрочен партньор в тяхното развитие", коментира Ивайло Нецов, генерален мениджър на Wolt България.

Услугата е достъпна за активни партньори на Wolt от поне три месеца и със стабилни продажби през платформата. Ако даден бизнес отговаря на критериите, той получава персонализирано предложение директно в портала Wolt for Merchants, където може самостоятелно да избере размера на финансирането и предпочитаната схема на изплащане. След финално потвърждение средствата се превеждат в рамките на няколко работни дни.

На международно ниво Wolt Capital вече е доказал ролята си на катализатор за растеж, като подпомага обновяването на обекти, инвестициите в оборудване, дигитализацията и разширяването на продуктовото портфолио на партньорите. В България стартирането на услугата идва в момент, когато ресторантьорският и търговският сектор продължават да се трансформират под влияние на дигиталните канали и променящото се потребителско поведение.

С въвеждането на Wolt Capital компанията допълнително затвърждава позиционирането си отвъд ролята на платформа за доставки - като активен икономически участник и партньор в развитието на местните малки и средни предприятия.

Повече информация за условията на Wolt Capital и индивидуалните предложения е достъпна в Merchant Portal на Wolt или чрез стандартните канали за поддръжка.