Пазарът започва все по-ясно да показва, че в момента NVIDIA не е просто компания. Тя постепенно се превръща в своеобразен инфраструктурен индекс на цялата AI икономика. Само за четири борсови сесии Nvidia добави около 591 милиарда долара към пазарната си капитализация. За сравнение, това е повече от цялата стойност на Oracle Corporation, която в момента се оценява на около 557 милиарда долара. Реално за по-малко от седмица Nvidia създаде пазарна стойност, равна на една от най-големите софтуерни компании в света.

Това е изключително показателен момент за настоящия цикъл на пазарите. Исторически подобни движения обикновено се наблюдават в късните фази на големи технологични революции, когато капиталът започва агресивно да се концентрира около компаниите, които инвеститорите възприемат като "задължителната инфраструктура" на бъдещето. През 90-те години това бяха Cisco, Intel и Microsoft. Днес ролята постепенно се поема от Nvidia.

Интересното е, че настоящото рали идва след период, в който Nvidia дори започваше леко да изостава спрямо останалата част от полупроводниковия сектор. От началото на 2026 година акциите на Nvidia са нагоре с около 18%, което изглежда впечатляващо само на пръв поглед. За сравнение, индексът PHLX Semiconductor Index е скочил с близо 68% за същия период. Това означава, че инвеститорите през последните месеци започнаха да разширяват залозите си извън самата Nvidia към цялата AI екосистема.

Именно това е може би най-важният структурен сигнал в момента.

Пазарът вече не гледа само към графичните процесори. Инвеститорите започват да осъзнават, че изкуственият интелект създава вторични и третични печеливши отрасли. Паметите, оптичните връзки, захранващите системи, центровете за данни, охлаждането, мрежовата инфраструктура и дори енергийните компании постепенно започват да участват в този цикъл.

Това обяснява защо компании като Advanced Micro Devices, Intel, Qualcomm, Micron, Lam Research и Applied Materials започнаха да наваксват и дори временно да изпреварват Nvidia по динамика. Инвеститорите започнаха да търсят следващите "лопати и кирки" в AI златната треска.

Но последните няколко дни показват нещо друго. Пазарът сякаш отново се връща към основната теза: независимо колко компании печелят от AI бума, Nvidia остава централната инфраструктурна ос на цялата система.

Причината е проста. Хиперскейлърите продължават да увеличават капиталовите си разходи с почти агресивно темпо. Microsoft, Amazon, Meta и Alphabet продължават да инвестират десетки милиарди долари в нови AI центрове за данни. Само Meta вече говори за капиталови разходи между 125 и 145 милиарда долара за тази година. Amazon се движи към около 200 милиарда долара инвестиции. Alphabet и Microsoft също остават на исторически рекордни нива.

А зад почти всяка една от тези инвестиции стои Nvidia.

Това е и причината анализаторите да започнат отново да преоценяват риска от забавяне на компанията. До преди няколко месеца пазарът започваше да се страхува, че AI цикълът може да достигне временен таван. Имаше опасения за пренасищане, за спад на търсенето и за възможно охлаждане на инвестициите в центрове за данни.

Вместо това обаче се случи обратното.

Търсенето продължава да изглежда почти ненаситно. Bernstein посочват, че именно силните ангажименти за капиталови разходи от страна на големите технологични компании са основната причина Nvidia да възстанови инерцията си. Пазарът започва да приема, че AI инфраструктурният цикъл вероятно няма да приключи след една или две години, а може да продължи десетилетие.

Но тук започва и по-интересната част от анализа.

Въпреки огромното търсене, започват да се появяват и първите структурни ограничения. Анализатори вече предупреждават за сериозни тесни места около паметите и изграждането на центрове за данни. Това е критично важно. Историята показва, че в подобни инфраструктурни цикли проблемът рядко е липсата на търсене. Проблемът обикновено е физическият капацитет на системата да поддържа експанзията.

В момента светът изгражда AI инфраструктура с темпо, което започва да прилича на индустриална мобилизация. Нови центрове за данни се строят в САЩ, Близкия изток и Азия почти непрекъснато. Енергийното потребление на AI инфраструктурата започва да расте експлозивно. Само един голям AI кампус вече може да консумира електроенергия, сравнима с тази на малък град.

Това означава, че Nvidia постепенно започва да се превръща не просто в технологична компания, а в своеобразен индустриален гигант от нов тип. Разликата е огромна. През последните десетилетия пазарът награждаваше основно софтуерните компании, защото те имаха почти неограничена скалируемост и високи маржове. Сега обаче AI цикълът връща значението на физическата инфраструктура.

Чипове. Енергия. Охлаждане. Памет. Оптика. Изчислителна мощност. Именно тук Nvidia се оказва в центъра на една нова технологична екосистема.

Това е и причината оценката на компанията да започва да изглежда почти като геополитически актив. Вече не става въпрос само за продажби на графични процесори. Става въпрос за контрол върху най-важния инфраструктурен слой на новата икономика.

Разбира се, рискът остава огромен.

Историята на пазарите показва, че когато една компания започне да добавя стотици милиарди долари пазарна стойност за дни, това почти винаги води до екстремно високи очаквания. А високите очаквания са опасни, защото оставят много малко пространство за грешки.

През 2000 година Cisco за кратко се превърна в най-скъпата компания в света, защото интернет изглеждаше като безкраен инфраструктурен цикъл. Част от тази теза беше правилна. Интернет действително промени света. Но оценките изпревариха реалността с години.

Днес ситуацията около Nvidia е по-сложна. За разлика от много компании по време на dot-com балона, Nvidia генерира реални печалби, реален паричен поток и доминира реален инфраструктурен слой. Но това не означава, че акциите не могат да преминават през екстремна волатилност.

Особено ако AI цикълът започне временно да се сблъсква с физически ограничения около енергията, паметите или изграждането на нови центрове за данни.

Но едно вече изглежда все по-ясно. Пазарът започва да гледа на Nvidia не просто като на производител на чипове. А като на фундаменталната инфраструктура зад следващата технологична ера.

Материалът е с аналитичен характер и не представлява съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.