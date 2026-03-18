Доскоро Nvidia беше пълновластен господар на пазара за AI чипове, но ерата на нейния абсолютен монопол е към своя край. В сферата на самото изграждане на чипове компанията среща все по-силна конкуренция и то от топ клиенти като Microsoft, Google и Amazon.
Графичните процесори на технологичния гигант се конкурират пряко със специализирания хардуер, който онлайн гигантите създават за своите нужди.
Все пак обаче главният изпълнителен директор Дженсън Хуанг очаква най-скъпата компания в света да направи още много пари от AI. За целта той прави поредна калибрация на стратегията на Nvidia. Тя е в посока към бъдеще, в което изкуственият интелект е не само мощен, но и светкавично бърз.
Новата стратегия на компанията
На годишната конференция GTC в Сан Хосе Хуанг постави в центъра AI задачите в реално време. Представяйки новите архитектури на компанията, той даде знак, че бъдещето вече не принадлежи само на тези, които създават изкуствен интелект, а на онези, които могат да го управляват ефективно и мащабно в реално време.
Nvidia инвестира $2 милирада в AI компания с руски корени
Nebius е част от новото поколение т.нар. "неооблачни“ доставчици на AI инфраструктура
Най-общо казано, тренирането на AI е много сложен и скъп процес, в който Nvidia няма конкуренция, докато реалното използване на вече готовите модели (т.нар inference) може да е изисква по-скромна изчислителна мощ, но за сметка на това я изисква бързо - от нея зависи кога ще дойде отговорът на потребителското запитване.
Тук огромна роля ще има един от новите играчи на пазара. Това е Groq, чиито иновации в сферата на т.нар. LPU (Language Processing Units) впечатлиха достатъчно Дженсън Хуанг, за да сключи лицензно споразумение за около 20 милиарда долара.
AI балон ли? Nvidia яхна вълната и отчете безпрецедентни приходи от над $68 милиарда
Резултатите предизвикаха положителна реакция на пазарите
Тежките чипове на Nvidia са проектирани да правят почти всичко, докато LPU архитектурата е създадена за светкавична скорост при работа с езикови модели. Именно LPU на Groq е част от новата генерация Vera Rubin чипове на Nvidia. Новата интегрирана inference система идва с възможност да обработва по 40 петабайта в секунда в синхрон с тежките Vera CPU и Rubin GPU.
Тук вече не говорим за времезакъснение, което да не изнервя човека потребител. Залогът на Nvidia е, че агентните системи ще имат все по-масово разпространение. Когато различни автономни системи си "говорят", нормалното за нас време за реакция за тях е тотално неприемливо. Тук идва и нуждата от чиста inference мощ.
Ако трябва да минем от абстракция към цифри, според Хуанг е възможно приходите от чиповете с изкуствен интелект да достигнат поне 1 трилион долара в рамките на 2027 година. Прогнозата е доста по-висока от възможността за приходи от над 500 млрд. долара през тази година.
Край на "Данък Nvidia"
Промяната на стратегията отговаря на ситуацията на пазара. Там както онлайн гиганти, така и стартъпи се опитват да разбият монопола на Nvidia в областта, в която той е най-колеблив.
Досега Microsoft беше най-големият купувач на чиповете на Nvidia, за да захранва своя изкуствен интелект Copilot и облачните си услуги Azure. В началото на тази година обаче компанията обяви, че вече има и използва собствен чип специално за задачи в реално време - Maia 200.
Китайската индустрия за изкуствен интелект изглежда неудържима срещу конкурентите, но дали това е така?
Битката с американците се разраства
Tensor Processing Unit-ите на Google (TPU) също са по-ефективни в този сценарий от, например, бестселъра Nivdia H100.
Amazon по-рано тази седмица обявиха, че ще си партнират с конкурента на Nvidia Cerebras именно в Inference сферата.
Всичко това може да има ефект и върху потребителския пазар. GPU-базираните решения за изкуствен интелект се нуждаят от абсурдни количества оперативна памет. Тъй като в крайна сметка тези видеокарти са много скъпи, всички производители насочват капацитета си към тях и в резултат се стига до недостиг и надуване на цените на смартфони, лаптопи и т.н.
LPU-базираните чипове използват по-малко, но и много по-бърза памет, която освен това е по-различен тип. Това може и да означава, че технологичният скок ще донесе не само трилион долара за Nvidia, но и глътка въздух за всички потребители.