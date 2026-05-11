CWP и Heidelberg Materials Девня подписаха предварително споразумение за партньорство за разработването на нов вятърен парк в България. Планираната инвестиция надхвърля €300 милиона, като след въвеждането му в експлоатация проектът се очаква да стане най-големият вятърен парк в страната, става ясно от съобщение до медиите.

Партньорството между двете компании поставя акцент върху създаването на модел на кръгова икономика, който свързва производството на възобновяема енергия с декарбонизацията на тежката индустрия — един от секторите с най-сериозен въглероден отпечатък.

Според договореностите фундаментите на съоръженията ще бъдат изградени с EvoZero — цимент, представян от Heidelberg Materials като първия въглеродно неутрален цимент в света. Така нисковъглеродните строителни материали ще бъдат използвани още в основата на новата енергийна инфраструктура.

След пускането си в експлоатация вятърният парк ще доставя част от произведената чиста електроенергия към циментовия завод на Heidelberg Materials в Девня. Това трябва да позволи намаляване на въглеродните емисии от индустриалните процеси и да затвори цикъла между производство на зелена енергия и нисковъглеродни строителни материали.

Моделът предвижда въглеродно неутралният цимент на Heidelberg Materials да бъде използван за изграждането на фундаментите на вятърния парк на CWP, а произведената от него зелена електроенергия да подпомага работата на завода. От своя страна това би позволило производството на материали с още по-нисък въглероден отпечатък.

"Вятърните проекти ще донесат редица положителни ефекти за страната, а партньорството с лидер в устойчивото производство на цимент допълнително засилва това въздействие. Освен екологичните ползи, това сътрудничество подкрепя създаването на работни места и добавена стойност тук, в България", заяви Виктор Гърбев, изпълнителен вицепрезидент на CWP Europe.

По думите на Михаил Полендаков, главен изпълнителен директор на Heidelberg Materials Девня, сътрудничеството между двете компании показва, че устойчивите решения могат да се развиват дори в условията на променяща се икономическа и институционална среда.

"Това е добър пример как две компании със сходни възгледи и цели, свързани с опазването на околната среда, могат да си сътрудничат и да се подкрепят взаимно в постигането на своите цели", коментира Михаил Лазаров, търговски директор на компанията.

Проектът идва на фона на засиления интерес към инвестиции във възобновяема енергия и индустриална декарбонизация в Европа. За България подобно партньорство може да има значение не само за енергийния преход, но и за конкурентоспособността на местната индустрия, особено в сектори, в които разходите за енергия и въглеродният отпечатък стават все по-важен фактор.