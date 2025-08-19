В Северна Македония тече усилено строителството на най-големия в страната (и един от най-големите в региона) вятърен парк, след инвестиция в размер на €430 милиона, предават местните медии. Инвеститор на мащабния еко проект е базираната в Люксембург компания Alcazar Energy, представяйки го като"важна стъпка към прехода на страната към възобновяема енергия".

Ако изграждането на вятърния парк завърши с успех,той ще се намира близо до източния град Щип и ще бъде оборудван с 55 вятърни турбини, генериращи 400 мегавата енергия, достатъчни за захранване на около 100 000 от 580 000 домакинства в страната, пише Balkan Insight.

"Тази инвестиция трябва да бъде двигател и модел за това как трябва да продължим напред в областта на възобновяемата енергия", заяви пред репортери премиерът на Северна Македония Христиан Мицковски.

Не на въглищата?

Скопие се ангажира да премахне постепенно въглищните електроцентрали до 2027 г. и да се приведе в съответствие с най-новите цели на ЕС за възобновяема енергия. Но експертите подозират, че преходът вероятно ще бъде много по-бавен.

Междувременно страната все още разчита значително на въглища за производство на електроенергия. Въглищата, главно от ТЕЦ "Битоля", осигуряваха около 46 до 56% от годишното производство на електроенергия в страната през 2024 г., в зависимост от месеца, докато инсталации на тежко гориво, като тази в Неготино, понякога се използваха за увеличаване на производството.

Настоящото производство на електроенергия от възобновяеми източници в страната идва главно от водноелектрически централи. Миналата година те произведоха от 25 до 38% от общия капацитет на страната. Но възобновяемите енергийни източници от вятър и слънце все още са рядкост и представляват само няколко процента от общото производство.

Северна Македония разчита и на вносна електроенергия за около 30% от общото си потребление на електроенергия. Местното правителство се надява, че новият вятърен парк и други подобни проекти, обявени през следващите няколко години, също ще направят страната по-енергийно независима.