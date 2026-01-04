Ротацията, която наблюдаваме в края на 2025 г., не е паника, нито бягство от риск. Тя е много по-фино и по-важно нещо - промяна в начина, по който пазарът оценява увереността си в икономиката. Когато инвеститорите започнат да продават най-големите победители и да купуват "почти всичко друго", първият инстинкт е да се търси проблем. В действителност, в повечето цикли това е знак, че пазарът вече не се страхува.

През последните две години пазарът беше структуриран около оцеляването и сигурността. Капиталът се стичаше към най-големите, най-ликвидните, най-доказаните имена - компаниите, които можеха да финансират растежа си сами, да абсорбират по-високи лихви и да обещават печалби далеч в бъдещето. Това беше логиката на един свят, в който основният въпрос беше "ще има ли рецесия". Когато този въпрос доминира, пазарът не търси възможности, а убежища.

Днешната картина е различна. Последното понижение на лихвите от Федералния резерв не беше възприето като спасителна мярка, а като потвърждение. Потвърждение, че икономиката е издържала. Потвърждение, че затягането е зад гърба ни. Потвърждение, че вече не сме в режим на криза, а в режим на нормализация. Именно в този момент започват ротациите.

Източник: iStock

Ротацията не означава, че AI е "свършил". Тя означава, че AI вече не е единственото убежище. Когато инвеститорите започнат да намаляват експозицията си към най-скъпите растежни имена и да насочват капитал към стойност, циклични сектори и по-малки компании, това говори за нещо много конкретно - увереност, че икономическият фон е достатъчно стабилен, за да издържи по-широк риск.

Това е ключовият мисловен завой. При несигурност капиталът се концентрира. При увереност той се разпределя.

Фактът, че индекс като Dow Jones започва да изпреварва Nasdaq с най-голямата си разлика от месеци, не е техническа подробност. Това е отражение на промяна в очакванията. Dow е по-цикличен, по-индустриален, по-чувствителен към реалната икономика. Когато той води, пазарът казва ясно: растежът вече не е само функция на бъдещи технологии, а на текуща активност.

Съотношението между растеж и стойност е друг важен сигнал. Когато инвеститорите започнат да плащат по-малко за "перфектни истории" и повече за "необичани активи", това рядко се случва в края на цикъла. По-често се случва в средата му. В края на цикъла пазарът става дефанзивен - купува здравеопазване, комунални услуги, базови потребителски стоки. Сега това не се наблюдава. Вместо това виждаме интерес към малки компании, банки, индустриални и енергийни имена. Това не е бягство от риск. Това е пренареждане на риска.

Много важно е и какво не се случва. Няма масов срив в технологиите. Няма срив на ликвидността. Няма разпад на кредитните пазари. Продажбите в AI имената приличат много повече на реализиране на печалби, отколкото на промяна в убежденията. Това е нормално след период, в който няколко сектора носят огромна част от доходността.

Исторически, здравият бичи пазар не е този, в който едни и същи акции растат без прекъсване. Здравият бичи пазар е този, в който лидерството се сменя, без пазарът да се разпада. Именно това виждаме сега. Капиталът не напуска пазара - той сменя адреса си.

Лихвената среда допълнително усилва този процес. По-ниските лихви имат асиметричен ефект. Те не помагат най-много на компаниите с огромни кешови потоци - те и без това се справят. Те помагат на компаниите, за които цената на капитала е критична. Малки фирми, регионални банки, циклични бизнеси - точно тези сегменти започват да изглеждат по-привлекателни, когато финансовият натиск отслабва.

Тук се появява и политическият контекст. Очакванията за по-благоприятна регулаторна среда, данъчни стимули и по-силен вътрешен растеж добавят още един слой увереност. Това не означава, че всички тези очаквания ще се реализират напълно. Но означава, че пазарът вече не калкулира най-лошия сценарий като базов.

Ротацията обаче не е гаранция. Тя е процес, който може да бъде прекъснат. Един от основните рискове остава пазарът на облигации. Ако дългосрочните доходности продължат да растат рязко, това би поставило под въпрос целия разказ за по-широк растеж. По-високата доходност по дългосрочните облигации повишава дисконтовия фактор и удря както растежните, така и цикличните активи. Именно затова движението на 10-годишните облигации е критичният тест за тази ротация.

Но към момента сигналите са по-скоро конструктивни. Инфлацията се охлажда, икономическите очаквания се стабилизират, а инвеститорите започват да търсят възвръщаемост извън най-очевидните места. Това е класическият преход от фаза "оцеляване" към фаза "разпределение".

Важно е и психологическото измерение. Когато пазарът се страхува, инвеститорите искат да бъдат прави. Когато пазарът е уверен, те искат да участват. Участието означава по-широка база, повече идеи, повече риск, но и по-малко крехкост. Пазар, който разчита на 5-7 акции, е уязвим. Пазар, в който 50-100 акции започват да допринасят, е далеч по-устойчив.

В този смисъл сегашната ротация е не само нормална, но и необходима. Без нея всеки следващ връх би бил по-рисков от предишния. С нея пазарът си купува време и дълбочина.

Ротациите рядко са линейни. Те идват на вълни, прекъсват се, връщат се обратно към старите лидери, после отново се разширяват. Това не е сигнал за "излизане" или "влизане". Това е сигнал за промяна в мисловния режим на пазара. От концентриран страх към разпределена увереност.

И именно затова фактът, че инвеститорите продават победителите и купуват почти всичко останало, не е лоша новина. Това е пазар, който започва да вярва, че икономиката може да носи повече от една история едновременно.

Материалът е с аналитичен и образователен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.