"В момента стотици милиарди долари се изсипват в изкуствен интелект. Големият въпрос е дали всяка една от тези инвестиции ще бъде оправдана". Така Георги Балинов, който от идния април поема позицията съръководител на глобалното инвестиционно банкиране в областта на FinTech в банка Morgan Stanley, очертава най-голямата въпросителна пред американските пазари.

Кариера от БФБ до Уолстрийт

Балинов е българин от Варна, но последните 23 години прекарва на "Уолстрийт". Кариерата му минава през Bank of America Merrill Lynch и Barclays, където достига до управляващ директор, преди да поеме новата си роля в Morgan Stanley. Първият му досег с капиталовите пазари обаче е в България - като стажант в Българската фондова борса през 2003 г.

По думите му инвестиционното банкиране не е професия за хора, които търсят баланс. "Първите години са изключително интензивни. Работните седмици могат да надхвърлят 100 часа и това продължава с години". Според него именно ранният старт и способността да приемаш промяната като норма са решаващи. "Банките се сливат, банки фалират. Ако не си адаптивен, трудно оцеляваш".

Как изглежда България от дистанцията на Ню Йорк? Според Балинов българската борса не трябва да се оценява изолирано. "Борсата е огледален образ на икономиката. Българският пазар е малък. Когато обемите са малки, движенията изглеждат драматични." Влизането в еврозоната е положителен сигнал, но не е фундаментална промяна. Реалният потенциал остава в икономическото развитие и доверието на инвеститорите.

Разликата между САЩ и България е преди всичко културна и историческа. "Американците инвестират на фондовия пазар от 50-60 години. Ако просто сте държали индекс като S&P 500 през последното десетилетие, възвръщаемостта е била около 10-12% годишно. Това изгражда доверие." В САЩ значителна част от капитала идва от пенсионни фондове, а данъчната система стимулира инвестициите. В България този процес тепърва се развива.

AI носи ръст за пазарите, но и рискове

Най-големият риск пред американския пазар днес според него е концентрацията на капитал в AI. "Не знаем каква ще бъде реалната възвръщаемост на всички тези инвестиции. Ако тя не оправдае очакванията, говорим за десетки или стотици милиарди долари". В същото време той определя изкуствения интелект и като най-големия потенциал. Повишаването на продуктивността и оптимизацията на разходите вече са видими в редица сектори, което подкрепя корпоративните резултати.

Относно политическата среда Балинов е по-умерен. "Пазарът е до голяма степен имунизиран. Ще има волатилност, но не виждам системен риск". Според него фундаментите на американската икономика остават стабилни, а очакваните промени в лихвената политика могат да действат подкрепящо.

Манията по златото той не определя като спекулация, а като нормална реакция в период на несигурност. "Златото остава актив тип safe haven". Въпреки периодичните страхове от балон, Балинов казва, че засега не вижда индикатори за системен срив. "Докато данните сочат стабилност, няма основание да очаквам нещо различно".

По отношение на финтеха, който е в центъра на професионалния му фокус, той е прагматичен. "Повечето финтех компании не разрушават системата, а я подобряват. Те надграждат съществуващата финансова инфраструктура". Демократизацията на достъпа до инвестиции носи рискове, но делът на спекулативното участие е малък спрямо общия мащаб на пазара.