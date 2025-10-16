Morgan Stanley, една от най-големите банки в САЩ, увеличи нетната си печалба с 45%, а приходите си с 18% през третото тримесечие на 2025 г. на годишна база, достигайки рекордно високи нива.

Както се казва в изявлението на банката, нетната печалба за периода юли-септември е 4,61 милиарда долара, в сравнение с 3,19 милиарда долара за същия период на миналата година. Печалбата на акция се е увеличила от 1,88 долара до 2,80 долара.

Тримесечните приходи на Morgan Stanley са 18,22 милиарда долара, в сравнение с 15,4 милиарда долара за същия период година по-рано.

По-конкретно, приходите в подразделението "Институционални ценни книжа" (услуги за институционални инвеститори на пазара на ценни книжа) през третото тримесечие са се увеличили с 25% на годишна база, достигайки 8,52 милиарда долара. А приходите в сегмента "Инвестиционно банкиране" са скочили с 44% за година, до 2,1 милиарда долара.

Приходите на Morgan Stanley от управление на активите на богати клиенти са нараснали за година с 13% до 8,2 милиарда долара, а тези от сферата на управление на инвестиции - също са се увеличили с 13% до 1,65 милиарда долара.

Активите под управление на инвестиционното подразделение на банката към края на септември възлизат на 1,807 трилиона долара, при 1,598 трилиона долара предишната година.

От началото на годината досега, цената на акциите на Morgan Stanley се е покачила с 23,6%.