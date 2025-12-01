София, Атина, Букурещ и Скопие ще бъдат свързани с нова високоскоростна мрежа, която ще се изгражда в рамките на проект с главен участник българската телекомуникационна компания "Вестител". Инвестицията в рамките на Balkan Digital Gateway (BDG) е 24 млн. евро, като част от парите идват от Европейската комисия, пише Capacity Global.

Ще се изградят нови 600 км телекомуникационна инфраструктура по трасето Бургас/Ахелой - Александруполис - Серес - Орестиада, като освен това ще бъдат надградени други 400 км съществуваща мрежа между София и Слоун. Чрез DWDM технология ще се изгради общо 5600-километрова връзка между столиците на Румъния, България, Гърция и Северна Македония, като освен това ще се подобри и свързаността на региони по крайбрежията на Черно и Егейско море.

Целта е да се подобри достъпът до опорни мрежи в четирите държави, да се подпомогне развитието на съществуващите и бъдещите подводни мрежи, да се насърчи свързаността с Турция, Близкия Изток и кавказкия регион, да се премахне зависимостта от оборудването и инфраструктура от трети страни и да се намалят цените, които мрежовите оператори и крайните потребители плащат.

"Миналата година подписахме договор с ЕК за проучване на стойност 360 000 евро - така наречената нулева фаза. В последните 12 месеца извършихме огромна работа, за да подготвим силен проект и бизнесплан. Сега започваме първата фаза на BDG, като подписахме с ЕК договор за финансирането му с 10,4 млн. евро", съобщи пред "Сега" изпълнителният директор на "Вестител" Валентин Величков.

По думите му целта е да се изгради дигитален коридор от Гърция до Скандинавия през България, Румъния, Украйна и Полша.

Макар и да не е толкова медийно известна, компанията "Вестител" съществува от 2003 г. Тя е част от групата на "Овергаз", има над 3000 километра опорна мрежа, над 1500 км селищна канална мрежа, повече от 40 точки на присъствие у нас и в Гърция и трансгранични връзки с други съседни страни.

Сред услугите, които предлага на бизнеса, са оптична свързаност, колокация на сървъри, VPN решения и други.

Според последните публични данни, "Вестител" е с над 7 млн. лева приходи през 2022 г. и печалба от близо 560 000 лева. За дружеството към месец септември тази година работят 24 души.