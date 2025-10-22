В телевизионна кампания на нидерландското правителство, наречена "Flip the Switch", актриса предупреждава зрителите за потреблението им на електроенергия, предава BBC.

"Когато всички използваме електричество едновременно, електропреносната ни мрежа се претоварва. Това може да причини неизправности. Затова използвайте възможно най-малко електричество", казва актрисата.

Това е знак, че в една от най-развитите икономики в света нещо се е объркало с електрозахранването на страната. Нидерландия е ентусиазиран потребител на електрически автомобили. Тя има най-голям брой зарядни станции на глава от населението в Европа.

Що се отнася до производството на електроенергия, Холандия е заменила газа от големите си запаси в Северно море с вятърна и слънчева енергия. До такава степен, че е лидер в Европа по брой слънчеви панели на човек. Всъщност повече от една трета от холандските домове имат монтирани слънчеви панели. Страната също така се стреми офшорните вятърни паркове да бъдат най-големият ѝ източник на енергия до 2030 г.

Всичко това е добре от екологична гледна точка, но поставя холандската национална електроенергийна мрежа под огромен натиск и през последните години имаше редица прекъсвания на електрозахранването. Проблемът е "претоварване на мрежата", казва Кийс-Ян Рамо, главен изпълнителен директор на местния производител и доставчик на енергия Eneco, чието 70% от производството на електроенергия сега е от слънчева и вятърна енергия.

"Претоварването на мрежата е като задръстване в електропреносната мрежа. То се причинява или от твърде голямо търсене на енергия в определен район, или от твърде много захранване с мрежа, повече отколкото мрежата може да поеме."

Източник: iStock

Той обяснява, че проблемът е, че мрежата "е проектирана във време, когато имахме само няколко много големи, предимно газови електроцентрали".

"Затова изградихме мрежа с много големи електропроводи близо до тези електроцентрали и все по-малки електропроводи, докато се приближавахме повече към домакинствата. В днешно време преминаваме към възобновяеми енергийни източници и това означава, че в мрежата се инжектира много енергия в периферията на мрежата, където има само сравнително малки електропроводи."

И тези малки електропроводи се борят да се справят с цялото електричество, идващо от вятърни турбини и слънчеви панели, разпръснати из цялата страна.

Дамиен Ернст, професор по електроинженерство в Лиежкия университет в Белгия, е един от водещите европейски експерти по електрически мрежи. Той казва, че това е скъп проблем за Нидерландия да го реши.

"Те имат криза в мрежата, защото не са инвестирали достатъчно в разпределителните си мрежи, в преносните си мрежи, така че са изправени пред затруднения навсякъде и ще са необходими години и милиарди долари, за да се реши това."

Проф. Ернст добавя, че това е общоевропейски проблем.

"Инсталираме огромно количество слънчеви панели и те се инсталират с темп, който е много, много твърде висок, за да може мрежата да ги поеме."

В централата на Eneco в Ротердам, Кийс-Ян Рамо подчертава голям контролен панел, който компанията нарича своя "виртуална електроцентрала" и "мозъкът на нашите операции". Той се използва, за да помогне за балансиране на мрежата, като се избягват прекъсвания на електрозахранването. Когато производството на електроенергия е твърде високо в Нидерландия, това позволява на Eneco да изключва вятърните турбини от вятъра и слънчевите панели.

Що се отнася до случаите, когато търсенето на електроенергия е твърде високо, това намалява мощността за клиентите, които са се съгласили да позволят на Eneco да спре или намали доставките им на електроенергия, когато мрежата е под напрежение, в замяна на по-ниски цени. За домовете и компаниите, които искат да увеличат потреблението си на електроенергия с нова или по-голяма мрежова връзка, това все по-често е просто невъзможно.

"Често потребителите искат да инсталират термопомпа или да заредят електрическото си превозно средство у дома, но това изисква много по-голяма електрическа връзка и все по-често те просто не могат да я получат", казва Кийс-Ян Рамо.

Най-лошо е за бизнеса

Той добавя, че всичко това е по-лошо за бизнеса.

"Често те искат да разширят дейността си и просто не могат да получат допълнителен капацитет от операторите на мрежата. И се стигна дотам, че дори строителството на нови жилища в Нидерландия става все по-трудно, защото просто няма капацитет за свързване на тези нови квартали към мрежата."

Тези хора и компании се озовават в списъци на чакащи в продължение на няколко години. В същото време има и списъци с чакащи за тези, които искат да захранват мрежата с електричество, като например нов дом, оборудван със слънчеви панели на покрива си.

Tennet, държавната агенция, която управлява националната електропреносна мрежа на Нидерландия, твърди, че 8000 компании в момента чакат да могат да захранват с електроенергия, докато 12 000 други чакат разрешение да използват повече енергия. Някои сектори на нидерландската икономика предупреждават, че това възпрепятства растежа им.

"Претоварването на мрежата излага на риск бъдещето на нидерландската химическа промишленост... докато в други страни ще бъде по-лесно да се инвестира", коментира президентът на Нидерландската химическа асоциация Нинке Хоман.

А дали можеше ли всичко това да се избегне?

"Като се замисля, мисля, че почти всеки проблем е избегнат", казва Кийс-Ян Рамо.

Той добавя, че след Парижкото споразумение от 2015 г. за опит за справяне с изменението на климата "ние се фокусирахме много върху увеличаването на производството на енергия от възобновяеми източници. Но някак си подценихме въздействието, което това би имало върху електропреносната мрежа."

Tennet планира да похарчи 200 милиарда евро за укрепване на мрежата, включително полагане на около 100 000 км нови кабели до 2050 г. Това е огромна сума пари, но има и голяма цена, ако не се похарчи. Претоварването на мрежата струва на холандската икономика до 35 милиарда евро годишно, според доклад от 2024 г. на консултантската група за управление Boston Consulting Group.

Юджийн Байджингс, който отговаря за претоварването на мрежата в Tennet, казва, че за съжаление е необходимо търпение.

"За да укрепим и подсилим мрежата, трябва да удвоим, утроим, понякога да увеличим десетократно капацитета на съществуващата мрежа. Това отнема средно около 10 години, за да се реализира подобен проект, преди да заработи, от които първите осем са законодателство и получаване на права за полагане на кабели в земята с всички собственици на имоти.

И само последните две години са периодът на строителство. Междувременно енергийният преход върви толкова бързо, че не можем да се справим с него със съществуващата мрежа. Така че всяко допълнително искане за свързване]добавя към списъка с чакащи."

В нидерландското Министерство на енергетиката, което всъщност се нарича Министерство на климатичната политика и зеления растеж, министър Софи Херманс нямаше време за интервю, но от офиса ѝ направиха изявление:

"В ретроспекция скоростта, с която нараства потреблението ни на електроенергия, може би е била колективно подценявана в миналото от всички участващи страни. Също така е трудно да се предвиди къде ще се случи растежът първо, тъй като това е резултат от отделни компании/сектори и домакинства."

Що се отнася до решенията, от министерството казват, че има "Национален план за действие срещу претоварване на мрежата", фокусиран върху коригиране на законодателството, така че разрешенията за разширяване на мрежата да могат да се издават по-бързо.

То насърчава хората да използват по-добре съществуващата мрежа, например чрез кампанията си "Flip the Switch". А финансовият стимул за хората, които подават излишната си слънчева електроенергия в мрежата, се намалява почти до нула. В някои случаи хората дори ще трябва да плащат, за да подават слънчева енергия в мрежата.