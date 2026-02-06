През 2025 година са поставени редица нови рекорди, свързани с производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници в Европейския съюз, като Гърция се очерта като една от страните с най-добри резултати. Това става ясно от доклада "European Electricity Review 2026" на енергийния мозъчен тръст Ember, цитиран от гръцките медии.

Производството на вятърна и слънчева енергия в ЕС за първи път надмина електроенергията, произведена от изкопаеми горива. Този рекорд е постигнаот въпреки увеличението на потреблението на природен газ.

Гърция регистрира ново историческо дъно в използването на въглища за производство на електроенергия и се нареди на трето място в ЕС по дял на фотоволтаиците в общото производство на електроенергия. В целия ЕС вятърната енергия представлява 16,9%, а фотоволтаиците - 13,2% от производството на електроенергия през 2025 г., с което общият им дял достигна 30%, в сравнение с 29% за изкопаемите горива.

Като цяло възобновяемите енергийни източници, включително вятърната, слънчевата и водноелектрическата енергия, покриват 48% от производството на електроенергия. Слънчевата енергия постави нов рекорд, достигайки 369 тераватчаса, което е увеличение с над 20% за четвърта поредна година и представлява 13% от електроенергията в ЕС.

Производството на слънчева енергия се е увеличило във всички държави членки. Гърция, Кипър, Унгария, Испания и Нидерландия са регистрирали дял на слънчева енергия над 20%. Гърция се нарежда на трето място сред 27-те държави членки на ЕС по участие във фотоволтаична енергия, след Унгария и Кипър и пред Испания и Нидерландия.