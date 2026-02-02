Южнокорейският отбранителен експорт отбеляза голяма победа, след като Норвегия избра ракетната система за залпов огън Chunmoo на Hanwha Aerospace пред сериозни западни конкуренти, съобщава Breaking Defense.

Това е сериозна промяна на Скандинавския полуостров, където традиционно се разчита на местни, европейски или американски оръжия.

"Това е една от най-големите инвестиции, правени някога за армията", заяви норвежкият министър на отбраната Торе О. Сандвик в съобщение за пресата в четвъртък. В Осло са избрали Hanwha след оценка, която определи, че само Chunmoo отговаря напълно на всички изисквания за производителност, скорост на доставка, цена и пълна системна интеграция, допълни Сандвик.

Сделката за 19 милиарда норвежки крони (около 2 милиарда долара) включва 16 ракетни системи и неуточнен "по-голям брой ракети" в три варианта на обхват, включително обхват от 500 километра.

Системите ще въведат критична нова способност за далечно поразяване на фона на нарастващите притеснения за сигурността от Русия в Далечния север и северния фланг на НАТО.

Конкурсът за прецизни ракетни системи с голям обсег, стартиран в края на 2024 г., включваше четирима основни кандидати: германските KNDS и Rheinmetall, шведско-американски консорциум от Saab и Boeing, и Hanwha. Норвегия също разглеждаше американска алтернатива, включваща HIMARS на Lockheed Martin.

Решението от Южна Корея ще бъде доставено "по-бързо и на по-разумна цена от другите алтернативи", заяви правителството.

Доставките са планирани за 2028-2029 г. (пускови установки и обучителни материали), последвани от ракети през 2030-2031 г., като пълната оперативна готовност ще бъде постигната в рамките на четири години, съобщи правителството на пресконференция.

Hanwha добави силни стимули към офертата си за Chunmoo, включително индустриално сътрудничество с норвежки фирми на стойност 120 процента от договора, плюс плащания, започващи едва при доставките. Церемония по подписването е планирана за 30 януари.

Друго голямо предимство за Hanwha е веригата на доставки чрез производството в Полша. Варшава вече придобива близо 300 системи Chunmoo и хиляди ракети и е създала местни производствени линии за ракети чрез партньорство с Hanwha. Това ще осигури ракети на европейските потребители, включително Норвегия, подобрявайки сигурността и надеждността на веригата на доставки за Норвегия и други европейски клиенти на системата, заяви Осло.

Не всички обаче са доволни от избора на правителството. Опозиционната партия Kristelig Folkeparti (Християндемократи) гласува против предложението на Hanwha в парламента Стортингет. Членове на партията заявиха, че смятат, че Норвегия е трябвало да избере вместо това вариант за норвежко-европейско сътрудничество, съобщи местната медия VG.