Ескалацията на напрежението около Ормузкия проток принуждава пазарите да преосмислят сценарий, който до скоро изглеждаше крайно малко вероятен: рязко поскъпване на петрола, способно отново да разпали инфлацията в Европа и да промени очакванията за паричната политика.

Ормузкият проток отдавна е един от най-чувствителните стратегически точки на световната икономика. Около 20% от световната търговия с петрол и почти 25% от глобалните доставки на втечнен природен газ преминават през този тесен морски коридор между Иран и Оман. Когато напрежението в този регион се покачи, пазарите не чакат реално прекъсване на доставките. Търговците на енергийни суровини започват да калкулират самия риск. Тази рискова премия бързо се пренася върху цените на петрола, а след това и върху цялата глобална ценова система.

През последните седмици разказът около конфликта, свързан с Иран, започна да се променя. Първоначалните очаквания на пазарите бяха, че конфронтацията ще остане сравнително ограничена и няма да има сериозно отражение върху енергийните доставки. Тези предположения постепенно започват да се поставят под въпрос. Инвеститорите вече разглеждат възможността напрежението около Ормузкия проток да се задържи по-дълго от първоначалните очаквания. Когато пазарите започнат да калкулират риск от продължителна нестабилност около толкова ключов енергиен маршрут, цените на петрола обикновено се покачват още преди да има реално прекъсване на доставките.

Петролът Brent наскоро се търгуваше около $104 за барел, след като при първата вълна на геополитическа ескалация за кратко се приближи до $120. Все повече анализатори обсъждат сценарий, при който устойчивата геополитическа рискова премия може да изтласка цените към $150 за барел. Исторически това е нивото, при което петролът престава да бъде просто стока и се превръща в макроикономически шок.

Как петрол от $150 би се пренесъл върху цените в Европа

За Европа подобна цена би се прехвърлила бързо върху разходите на домакинствата. Исторически всяко увеличение на цената на петрола с $10 повишава цената на бензина в Европа с около €0.07 до €0.10 на литър, след като се включат рафинерийните маржове и данъците.

Ако петролът Brent се покачи от около $100 до $150 за барел, този механичен ефект може да изтласка цените на горивата в много европейски държави към €2.50-€3.00 на литър.

Континентът вече е виждал подобен натиск. През 2008 г., когато петролът достигна почти $147 за барел, средната цена на бензина в редица държави от еврозоната надхвърли €1.60 на литър, което по това време беше рекордно ниво. Ако се отчетат днешните данъчни структури и разходи за рафиниране, подобен енергиен шок днес би означавал значително по-високи цени на колонките.

Очакван ефект върху цените в Европа при петрол от $150

Сектор Текущи ценови нива Потенциално увеличение Причина Бензин €1.70-€1.90/литър €2.50-€3.00 директен ефект от петрола и данъците Дизел €1.60-€1.80/литър €2.40-€2.80 транспорт и логистика Самолетни билети базови тарифи +15% до +25% горивото е 25-35% от разходите на авиокомпаниите Храни текущи цени +5% до +10% транспорт, торове, енергия Електричество различно по държави +10% до +20% газовите централи определят маржиналната цена Природен газ €30-€40/MWh €60-€100+ LNG конкуренция и риск за доставките Транспорт текущи тарифи +15% до +30% дизелови разходи Индустриално производство производствени разходи +5% до +12% енергоемки индустрии

Вторичният инфлационен ефект

Горивата са само първият канал. Енергията влияе върху цялата логистична система. Около 75% от сухопътния товарен транспорт в Европа се извършва по пътищата, което прави цената на дизела ключов фактор за разходите по доставките.

По време на енергийната криза през 2022 г. транспортните разходи в някои части на Европа нараснаха с над 30% на годишна база.

Селското стопанство също е силно зависимо от енергията. Модерното земеделие използва дизелови машини и торове на база природен газ. През 2022 г. цените на торовете в Европа се повишиха с над 80%, което доведе до рязък скок на цените на храните. Инфлацията при храните в еврозоната достигна над 15%.

Какво означава това за политиката на ЕЦБ

Енергията има непропорционално голямо влияние върху инфлацията в Европа. Директните енергийни разходи представляват около 10% от потребителската кошница. Но когато се включат косвените ефекти през транспорта, храните и индустрията, влиянието става значително по-голямо.

Изследвания на Европейската централна банка показват, че устойчиво увеличение на петрола с $10 добавя около 0.2-0.3 процентни пункта към инфлацията в еврозоната.

Ако петролът се повиши от около $100 до $150 и се задържи там, инфлационният импулс може да достигне 1 процентен пункт или повече.

Това би поставило Европейската централна банка в изключително трудна позиция. Инфлацията в еврозоната достигна над 10% през 2022 г., преди постепенно да се върне към целта от 2%. Но голяма част от този спад се дължи именно на понижаването на цените на енергията.

Нов енергиен шок би обърнал тази тенденция.

Какво би означавал петрол от $150 за България

За България подобен сценарий би имал дори по-силен ефект, отколкото за голяма част от еврозоната.

Първо, икономиката остава силно зависима от пътния транспорт, който формира огромна част от логистиката и търговията. Рязко поскъпване на дизела би увеличило цените на транспорта, което бързо се пренася върху храните и потребителските стоки.

Второ, българската икономика е силно енергоемка. Индустрии като металургия, химическо производство и тежка промишленост са особено чувствителни към енергийни цени. При петрол от $150 производствените разходи в тези сектори биха се увеличили значително.

Трето, доходите в България остават по-ниски от средните за ЕС, което означава, че енергията и храните заемат по-голям дял от потребителските разходи. Това прави инфлационния ефект по-болезнен за домакинствата.

При подобен сценарий цените на горивата в България също биха могли да се приближат към 3 лева за литър, което би довело до нов натиск върху инфлацията и потреблението.

В този смисъл петрол от $150 не би бил просто енергиен проблем. Той би се превърнал в широк макроикономически шок, който може да забави растежа, да увеличи инфлацията и да усложни икономическата политика в цяла Европа.

*Материалът е с аналитичен и образователен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.