Китай спря голямата подмяна. Съдът реши, че AI не е законен повод за уволнение. Фирмите в страната вече нямат право да изхвърлят работници на улицата, само за да спестят от заплати чрез внедряване на софтуер.

Властите в Пекин се опитват да овладеят "перфектната буря". Те не могат да си позволят да изостанат в дигиталното въоръжаване, но не могат и да позволят на алгоритмите да премахнат работните места на милиони граждани.

Решението идва в момент, в който все повече китайски и международни компании се надпреварват в състезанието за AI доминация. Държавата помага на тези компании.

Световен проблем

Големите китайски компании отчитат значително свиване на персонала. През 2025 г. Alibaba е намалила броя на служителите си с около една трета, фокусирайки се върху AI и облачна инфраструктура. Baidu е съкратила работната си сила с близо 7%, а производителят на електромобили BYD - с около 10%.

В началото на 2026 г. в световен мащаб са съкратени около 78 000 технологични работници, като близо половината от тези случаи се приписват пряко на внедряването на изкуствения интелект.

Случаят в китайска фирма

Междинният народен съд в Ханджоу обяви за незаконно уволнението на служител в технологична компания в Източен Китай, чиято позиция е била автоматизирана чрез изкуствен интелект.

След като работата на служителя е била поета от AI система, компанията му е предложила да премине на по-ниска длъжност. Работникът е отказал да приеме понижението, защитавайки първоначалните условия по договора си.

В отговор на отказа, фирмата едностранно е прекратила трудовите му правоотношения.

Компаниите не могат едностранно да съкращават служители или да намаляват заплатите поради технологичния прогрес, заявява съдът в отделно изявление, цитиран от Fortune.