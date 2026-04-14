Загубите на работни места, причинени от изкуствен интелект, могат не само да затруднят засегнатите работници да намерят работа в краткосрочен план, но и да оставят дългогодишни "белези", белязани от ниски доходи, забавено придобиване на жилище и дори по-ниска вероятност за брак, разбираме от нов изследователски доклад на Goldman Sachs.

Тези резултати са още по-лоши, ако се случат по време на рецесия, алармират икономистите на Goldman, цитирани от CNN Business.

Източник: Генерирано с изкуствения интелект ChatGPT

Този анализ идва в момент, когато икономисти, политици, академици и работници от различни индустрии се опитват да оценят как бързо развиващите се технологии за изкуствен интелект биха могли да повлияят на хората, секторите и обществата като цяло.

Наскоро Goldman Sachs изчисли, че 6% до 7% от американските служители (около 11 милиона души) биха могли да бъдат изместени от изкуствен интелект. В бележката от понеделник се разглеждат потенциалните дългосрочни ефекти от изместването на работни места, свързано с изкуствения интелект.

"Твоето БЪДЕЩЕ" е обща платформа на Webcafe.bg и Money.bg за кариерно развитие, която свързва талантите с бизнеса.

За да направят това икономистите насочиха поглед към близкото минало: те идентифицираха професии, узурпирани от различни технологични иновации от 1980 г. насам, и след това проследиха резултатите на работниците на пазара на труда, като приложиха данни от Националните надлъжни проучвания, федерално изследователско усилие за събиране на информация в множество моменти от живота на хората.

Източник: iStock

Четирите основни заключения на икономистите:

Краткосрочни последици: На работниците, уволнени поради технологични проблеми, може да им отнеме един месец повече време да си намерят нова работа; а коригираните спрямо инфлацията им доходи понасят по-големи загуби (повече от 3%) в сравнение с другите работници (незначителен ефект).

Дълготрайни последици: 10 години след загуба на работа, реалните доходи на работниците, уволнени поради технологични проблеми, са с 10 процентни пункта по-ниски от тези на работниците, които не са уволнени. Работниците, уволнени поради технологични проблеми, също така са имали по-бавно натрупване на богатство, забавено придобиване на собственост върху жилища и забавено формиране на домакинства.

Различни въздействия: Засегнатите доходи са по-малко тежки за по-младите, с висше образование и жителите на градските райони; работниците с по-кратък трудов стаж и тези, които са се възползвали от възможности за преквалификация, също са се справили по-добре от другите.

Рецесиите влошават резултатите: Ефектите от уволненията, свързани с технологиите, се усилват (с три седмици допълнителна безработица и 5 процентни пункта вероятност за последваща безработица).

"Като цяло тези модели показват, че причиненото от изкуствения интелект изместване на работното място може да наложи трайни разходи на засегнатите работници, със значително по-големи ефекти, когато загубата на работни места съвпада с рецесия", пишат икономистите Пиерфранческо Мей и Джесика Ринделс.

Въпреки това, макар много внимание да е насочено към потенциалното негативно въздействие на изкуствения интелект върху новите висшисти, предишни изследвания върху трудовия пазар показват, че по-младите служители, които са сменили работата си или са подобрили уменията си, са постигнали по-добри резултати. Мей и Ринделс открояват програмите за преквалификация като потенциално решение за смекчаване на негативните ефекти от напредъка на технологиите.

"Преквалифицираните работници са склонни да се изкачват по професионалната стълбица до роли с по-високо абстрактно съдържание - позиции, изискващи напреднали умения и по-голямо допълване с информационните и комуникационни технологии, като по този начин намаляват излагането си на бъдеща автоматизация", обобщават експертите.