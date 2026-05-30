Навлизането на изкуствения интелект и сравнително свободният му достъп до широката общественост промени начина, по който работим, учим и се справяме с ежедневните си задачи. Докато повечето хора го използват за търсене на рецепта за вечеря от наличните продукти и премахване на петно от вино върху килима, то една част от потребителите му дава далеч по-опасни задачи.

Рекордни нива на измамите

Според доклада на Интерпол загубите от измами в световен мащаб през 2025 г. се оценяват на 442 милиарда долара, като Европа е регистрирала най-високия ръст сред всички региони в света - 69%.

В рамките на Европейското икономическо пространство загубите от платежни измами са нараснали от 3,5 милиарда евро през 2023 г. до 4,2 милиарда евро през 2024 г., показва съвместния доклад на Европейския банков орган и Европейската централна банка. Измамите чрез кредитни преводи са достигнали 2,5 милиарда евро, което е ръст от 24% на годишна база. Основна заплаха при незабавните плащания остават оторизираните push payment измами, тоест когато платецът сам инициира и нарежда превода.

Източник: iStock

Оказва се обаче, че схемите, включващи използването на изкуствен интелект, са около 4,5 пъти по-печеливши от традиционните методи. Системите с AI агенти могат автономно да планират и изпълняват цели кампании за измами - от набелязването на жертви до генерирането на персонализирани искания за откуп, предупреждава Интерпол.

"Нашите данни показват как измамата се индустриализира - изкуственият интелект ускорява престъпления, които стават все по-дигитални, организирани и международни. Измамата трябва да се третира като национален приоритет за правоприлагане", заявява Майк Хейли - изпълнителен директор на Британската служба за превенция на измамите Cifas.

Сигурни ли са биометричните данни?

Според доклада за измамите на Sumsub за 2025 г., цитиран от Visual Capitalist, 67% от анкетираните компании в Северна Америка очакват биометричните измами да нараснат през 2026 г. Именно те представляват най-високият дял сред всички прогнозирани заплахи. Докато организациите масово въвеждат разпознаване на лице, гласова автентикация и дистанционна идентификация, измамниците намират начини да заобиколят именно тези системи.

Източник: iStock

Видеата, генерирани с AI, клонираните гласове и откраднатите биометрични данни правят опитите за измама по-убедителни и по-мащабируеми. Така наречените "синтетични самоличности" - комбинация от реални и измислени данни, способна да заблудят традиционните системи за проверка - са на второ място в класацията, като 56% от бизнеса очаква тяхното нарастване.

На този фон биометричното идентифициране се внедрява както в документи като лични карти и паспорти, така и в банкови карти. Въпреки опасенията на експертите обаче, на този етап остава най-надеждният начин на верифициране на самоличност.

Тенденции при престъпленията

"Превземането" на акаунти е регистрирало ръст от 6% във Великобритания, като мобилните продукти, онлайн търговията и кредитните карти представляват около 90% от всички случаи. Особено тревожен е ръстът на неоторизираните SIM размени, който се е увеличил с 38%, задвижван от автоматизирани методи за атака и свободния достъп до откраднати лични данни, съобщава Cifas.

Нарастваща заплаха от измами, използващи deepfake видеа, прогнозират 44% от експертите. Често те са част от други измами, като служат за заобикаляне на проверката на самоличността.

Едно от най-големите покачвания (43%) се забелязва при злоупотребите с финансови инструменти. "Парични мулета" - хора, чиито сметки се използват за прехвърляне на незаконни средства - се набират все по-активно чрез социалните мрежи с примамки като фалшиви работни оферти и бизнес възможности.

Защита

Стивън Далтън от Cifas предупреждава за следващата вълна измами: "Очакваме по-широко използване на изкуствен интелект за персонализиране на атаките и изграждане на достоверни дългосрочни профили."

Експертите от Visual Capitalist смятат, че компаниите, които инвестират в адаптивни системи за верификация и анализ на поведението в реално време, ще бъдат по-добре подготвени за справянето с тези заплахи. Въпреки това, за обикновения потребител опасността остава продължава да се увеличава.