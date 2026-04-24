Норвежкият държавен инвестиционен фонд, който е най-големият подобен в света и управлява активи на обща стойност 2,2 трилиона долара, за първото тримесечие на 2026 г. отчете значителната загуба от 636 милиарда норвежки крони (68,44 милиарда долара) - тъй като войната в Близкия изток оказва натиск върху световните фондови пазари, пише Reuters.

Фондът се управлява от подразделението на норвежката Централа банка, специализирано в управлението на активи Norges Bank Investment Management (NBIM), като то държи около половината от своите активи в САЩ. Подразделението е регистрирало отрицателна доходност от 1,9 на сто за първото тримесечие на годината.

"Резултатът отразява тримесечие на трудни пазарни условия", коментира заместник-изпълнителният директор на фонда Тронд Гранде. "Видяхме ограничено въздействие върху облигациите с фиксиран доход и недвижимите имоти, но спадът в цените на акциите, особено сред големите американски технологични компании, определи крайния резултат", добави той.

Войната, която започна с координираните удари на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари, доведе до най-големия тримесечен спад от 2022 г. насам на индекса S&P 500, въпреки че пазарите впоследствие се възстановиха. Доходността от инвестициите на фонда в акции е отрицателна - 2,6 на сто, а фиксираният доход отбелязва спад от 0,2 на сто.

Държавният инвестиционен фонд, който притежава дялове в повече от 7000 компании по света, е държал през първото тримесечие най-много акции на компаниите Nvidia, Apple и Microsoft, според най-новите данни.

За сравнение, през първото тримесечие на миналата година норвежкият фонд също е отчел загуба, но по-малка - от 415 милиарда крони, като тогава основната причина беше спадът на цените на акциите на големите технологични компании.