Биткойн прекара една от най-тежките си седмици от месеци насам. Вчера цената му се движеше малко над 61 700 долара, след като в рамките на деня беше паднала до 60 420 долара, съобщава Crypto News. Само седмица по-рано BTC се търгуваше над 73 000 долара.

Според данни на TradingView общата стойност на криптопазара в момента възлиза на около 2,1 трилиона долара, което представлява драматичен спад спрямо 4,2 трилиона долара, отбелязани при достигането на пиковата стойност през октомври.

Въпросът, който раздели пазара, е дали това е временна корекция или предвестник на по-дълбока криза.

Грег Чиполаро, глобален ръководител на изследванията в NYDIG, обобщи ситуацията кратко: Биткойн се изправя пред насрещен вятър от няколко посоки. Нито едно от предизвикателствата само по себе си не е достатъчно да предизвика сериозна корекция, но заедно обясняват защо цената отстъпва въпреки липсата на очевидно влошаване в мрежовата активност, пише CoinDesk.

На върха на списъка е конкуренцията с изкуствения интелект. Биткойн и AI акциите привличат сходен тип инвеститори - хора, търсещи излагане към нови технологии и висока доходност. Докато секторът на изкуствения интелект продължава да надминава очакванията, капиталът се насочва натам.

Очакваните IPO-та на компании като SpaceX, OpenAI и Anthropic допълнително изтеглят институционален ресурс настрани - големите борсови дебюти традиционно карат фондовете да набират кеш, като намаляват съществуващи позиции.

Специфичните за крипто рискове също натежаха. Изявлението на финансовия министър на САЩ Скот Бесент за конфискуване на около 1 милиард долара в криптоактиви, свързани с Иран, постави под въпрос един от основните наративи за независимост на дигиталните активи. Прибавете към това нови изследвания, показващи, че квантовите компютри може да застрашат криптографската защита по-скоро от очакваното, и стана ясно защо доверието се разклати.

Накрая - Strategy (MSTR) продаде 32 BTC. Сумата от 2,5 милиона долара е незначителна за пазара, но психологическият ефект е голям: компанията на Майкъл Сейлър беше смятана за един от най-последователните купувачи на биткойн. Всяка индикация, че тя може да се превърне в продавач, налага преосмисляне на важен стълб в бичия сценарий.

Намерено ли е дъното?

В кризисна ситуация всички се питат дали е достигната долна мъртва точка, като данните са противоречиви. Някои показатели показват, че пазарната стойност се доближава до средната цена на придобиване и по-малко от половината биткойни в света биха били продадени на печалба при сделка днес. Това са индикатори за риск от паника и капитулация.

Въпреки това поевтиняването е относително умерено по историческите стандарти. Предишните мечи пазари са включвали спадове от 75-90% от върха, докато сега са "само" 53%.

Дали институционалното навлизане е фундаментално променило цикличното поведение на Биткойн, или просто е отложило по-дълбокото дъно - това е въпросът, който занимава анализаторите.

Докато Биткойн спада, HYPE ETF-ите набират скорост

В друг ъгъл на криптопазара картината е различна. Докато спот Биткойн ETF-ите губеха активи, новите борсово търгувани фондове, следящи HYPE (токенът на децентрализираната борса за деривати Hyperliquid), привличат свеж капитал, пише CNBC.

Bitwise и 21Shares пуснаха HYPE ETF-и през май, а Grayscale добави свой продукт миналата сряда. Заедно трите фонда са акумулирали близо 150 милиона долара.

Привлекателността е разбираема: 99% от таксите на платформата отиват за обратно изкупуване на HYPE токена - механизъм, който напомня на корпоративен buyback и е лесно разбираем за традиционните инвеститори.

Важен момент в случая (а и винаги в крипто) е да се има предвид, че това, което днес е "на гребена на вълната", утре може да се разбие с гръм и трясък. Сериозна част от оборота на борсата идва от търговия със суровини, движена от геополитическата ситуация - при успокояване на ситуацията динамиката ще е различна. Освен това през миналата година имаше два опита борсата да бъде "съборена" чрез пазарни манипулации.