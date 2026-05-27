Правителството на САЩ задълбочава квантовите изчисления в своя стратегически технологичен портфейл, като планира над 2 милиарда долара стимули по програмата CHIPS за компании, които изграждат хардуер, който евентуално би могъл да се превърне в предизвикателство за днешните криптографски системи, съобщава Yahoo Finance.

Министерството на търговията обяви писма за намерения с девет квантови компании, а именно IBM, GlobalFoundries, D-Wave, Rigetti, Infleqtion, PsiQuantum, Quantinuum, Atom Computing и Diraq. Структурата предоставя на Вашингтон миноритарни, неконтролни дялове във всяка компания, разширявайки по-директен подход към индустриалната политика, който вече е достигнал до чипове, редкоземни елементи и други стратегически вериги за доставки.

IBM получава най-голямото финансиране - 1 милиард долара за новото си звено Anderon, което ще произвежда квантови чипове на територията на САЩ, пише Bloomberg.

Новината предизвика ръст при квантовите акции, като книжата на D-Wave и Rigetti поскъпнаха с над 20% в рамките на една сесия.

Решението на Вашингтон идва в момент, когато квантовите технологии постепенно се превръщат от академичен експеримент в стратегическа индустрия с директно значение за киберсигурността, отбраната и глобалната финансова система.

Пазарната реакция бе допълнително засилена от две ключови научни публикации, които драматично свиха прогнозния хардуерен праг за разбиване на Биткойн криптографията.

Google Quantum AI публикува проучване, според което по-малко от 500,000 физически qubit-а биха били достатъчни за компрометиране на ECDSA криптографията, използвана от ВТС. Досегашните оценки варираха между 10 и 30 милиона qubit-а.

За да премине към квантово-устойчива защита, ВТС ще трябва да реализира мащабен софт форк и масова миграция към нов тип адреси. Част от предложенията предвиждат ограничен времеви прозорец, след който уязвимите адреси могат да бъдат замразени или изключени от мрежата.

Подобна стъпка би поставила под въпрос един от фундаменталните принципи на Биткойн - неизменността на мрежата и невъзможността за цензура.

Планът за финансиране на САЩ не прави квантовото декриптиране неизбежно. Той обаче показва, че правителствата сега разглеждат квантовия капацитет като твърде важен, за да го оставят изцяло на частните пазари.