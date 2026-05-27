Все повече европейски компании поддържат или разширяват веригите си за доставки в Китай, за да останат конкурентоспособни в световен мащаб, съобщава CNBC, позовавайки се на проучване, публикувано от Търговската камара на Европейския съюз в Китай.

Близо една трета от анкетираните заявяват, че се насочват допълнително в Китай, докато 37% казват, че не са променили стратегията си за веригата за доставки през последните две години, се казва в доклада. Проучването се основава на отговори от близо 300 членове, събрани от януари до февруари, които са запознати със стратегиите за веригата за доставки на своите компании в континентален Китай.

Общо 68% от анкетираните заявяват, че или остават, или разширяват дейността си в Китай. За сравнение, само 7% казват, че преместват снабдяването си с фабрики извън страната или създават алтернативни производствени бази другаде, се казва в доклада.

"Не виждаме намаляването на риска да се превърне в тема", казва Йенс Ескелунд, президент на Търговската камара на ЕС в Китай.

"Ако не друго, това би означавало, че европейските компании продължават да бъдат по-зависими от Китай като място за снабдяване и производство на своите продукти."

Китай представлява около 28% от стоките, произведени в световен мащаб, въпреки тарифите на САЩ и ЕС. Съобщава се, че блокът засилва контрола си върху търговските практики на Китай.

Около 24 на сто от членовете на камарата на ЕС, отговорили на въпроса за веригата за доставки, заявиха, че диверсифицират дейността си, като разширяват дейността си в Китай и установяват алтернативни доставчици другаде.

Автоматизацията намалява разходите

Цената е една от основните причини европейските компании да увеличават производството си в Китай, установи проучване на Търговската камара на ЕС. Сравнително ниските разходи за труд в Китай са помогнали за засилване на ролята му на глобален производствен център.

Фабриките обаче са изправени пред недостиг на работна ръка, поради което много от тях бързо възприемат автоматизацията.

"Цената на труда, която така или иначе може да е по-ниска, сама по себе си става без значение заради автоматизацията", казва Дени Депу, старши партньор и глобален управляващ директор в Roland Berger - консултантска фирма, която помага на Търговската камара на ЕС да състави проучването.

"Разликата в нивото на автоматизация в сравнение с преди две години е изумителна. Вече не виждате никого", коментира Дипу, визирайки посещението си тази седмица в частна китайска компания за производство на мед.

Експертът добавя, че макар автоматизацията първоначално да може да струва повече от човешкия труд, фабриките в крайна сметка могат да произвеждат продукти по-бързо.

Ето и пример. Китайският производител на електрически автомобили Nio, който се разшири в Европа, заяви, че една от фабриките му в Китай работи с 941 робота, които могат да работят напълно автономно в множество модели превозни средства едновременно - без работници в производствения цех.

Тази настройка позволява на фабриката да работи денонощно. Всичко това е част от местна производствена екосистема с достъп до по-ниски цени на промишлената енергия и суровини, посочва Роланд Бергер в доклад от март, озаглавен "Предимството на Китай в разходите и скоростта: Зов за събуждане за западните компании".

В доклада пише още, че тримесечните преговори с доставчици относно цените и селективните държавни субсидии често помагат на китайските продукти да достигнат до световните пазари по-рано и на много по-ниски цени.

Около три четвърти от компаниите от ЕС в Китай заявиха, че производствените им съоръжения в страната са по-ефективни от операциите им другаде, установи проучването на камарата.

"В повечето индустрии днес имате поне един китайски конкурент или международен конкурент, който се възползва от китайските вериги за доставки. Аз мисля, че в много индустрии, ако сте способни да се конкурирате по цена и качество, просто трябва да станете част от китайските вериги за доставки", обобщава президентът на Търговската камара на ЕС в Китай.