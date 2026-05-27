Южноафриканският инвеститор в недвижими имоти MAS Real Estate обяви две големи сделки със свои търговски центрове на Балканите. Общо над четвърт милиард евро ще получи тя за Galleria Burgas у нас, както и за 6 мола на открито в Румъния.

Българската част от сюжета е свързана с поредна смяна на собствеността с участието на друга южноафриканска компания, която е активна в сферата на ритейл имотите. Galleria Burgas ще бъде придобит от Balkan Retail, част от групата на Hyprop Investments Limited. През 2022 г. тя придоби всички акции на столичния The Mall.

Galleria Burgas е най-големият мол в Бургас и най-големият търговски център на Южното Черноморие с 36 700 квадратни метра отдаваема площ. Открит през 2012 г., той беше придобит от MAS през 2017 г. заедно с Galleria Stara Zagora, който засега остава част от портфолиото на компанията. Тогава общата цена беше €62 милиона.

Сделката за обекта в Бургас сега ще донесе на продавача 53,5 милиона евро - 122,2 милиона евро продажна стойност и банков кредит от 73,3 милиона евро, обезпечен с мола. По оценка на Colliers International Bulgaria към 31 декември миналата година справедливата стойност на имота е 125,4 милиона евро.

Нетният оперативен доход за полугодието, приключващо на 31 декември 2025 г., е 4,8 милиона евро.

Сделката трябва да бъде одобрена от КЗК и финансиращите банки, като очакването на продавача е това да се случи до 31 юли.

Паралелно с това MAS продава шестте си открити мола в Румъния на листнатата на борсата в Тел Авив AFI Properties, която притежава редица имоти в Източна Европа, включително - Business Park Varna.

Сделката е за 281,8 милиона евро, но има и кредит за погасяване в размер на 84,5 милиона евро, така че продавачът ще получи общо малко под 198 милиона евро.

MAS купиха Prahova Value Centre, Zalau Value Centre, Baia Mare Value Centre, Roman Value Centre, Sepsi Value Centre и Bârlad Value Centre през 2022 г. за 319,7 милиона евро.