Цели 99% от бизнес ръководителите по света очакват масови съкращения на персонал, пряко свързани с навлизането на изкуствения интелект в близко бъдеще.

Само малко над 40% от служителите съобщават, че процъфтяват на работното място в сравнение с 66% преди две години. Основният фактор е безпокойството от загубените работни места, причинени от изкуствения интелект.

Това показват данни от глобалния доклад на консултантската компания Mercer за 2026 г., базиран от отговорите на 12 000 бизнес ръководители от 16 държави и 16 различни индустрии.

Хора и машини

Корпоративният свят се готви за пълно пренареждане. Повечето ръководители вярват, че препроектирането на работата, за да се включи автоматизация, ще доведе до най-голяма възвръщаемост на инвестициите.

Едва една трета обаче признават, че знаят как оптимално да комбинират възможностите на хората и машините.

Пат Томлинсън, президент и главен изпълнителен директор на Mercer, предупреждава, че организациите, които се придържат към остарели модели на работа, рискуват да изостанат, тъй като много от тях просто заместват старите подходи с технологии.

AI срещу младите

През последната година много компании, и все по-често тези в Силициевата долина, твърдят, че изкуственият интелект работи толкова добре, че може да оправдае решенията за масови съкращения, пише още в доклада.

Най-тежко засегнати са младите работници. Според Федералната резервна банка на Ню Йорк по-голямата част от съкращенията на персонала заради AI, се очаква да се фокусират именно върху началните позиции.

Вместо масови съкращения на вече наети опитни кадри, компаниите свиват или спират наемането на нови служители без опит. Свободните позиции за начално ниво се закриват, тъй като AI асистентите могат да се справят с базовото програмиране, писането на текстове, анализите на данни и обслужването на клиенти по-бързо и евтино.