Когато мислим за Световното първенство по футбол, в съзнанието ни изникват препълнените стадиони, крещящи агитки и рекламите за милиарди долари. Футболът има едно скрито оръжие, което икономистите наричат "Ефектът на Световното".

Това лято най-голям и неочакван късметлия се оказа една малка, разпръсната в Атлантическия океан островна държава. А именно Кабо Верде - дом на около 600 000 души.

Според анализ на Forbes, глобалната реклама около Мондиала и засиленият интерес към екзотични дестинации са напът да изстрелят туризма на архипелага. Експерти говорят за милиарди долари приходи през следващите няколко години.

Нека видим цифрите...

Според данни на Expedia, търсенията за пътувания до страната от САЩ са скочили с над 800%. TUI - един от най-големите туропери в света, отчита удвояване на запитванията. А платформата Google регистрира скок от над 5000% в търсенията за ваканции на островите.

Икономиката на Кабо Верде е на стойност около 3,5 милиарда долара, като туризмът формира около 1/4 от БВП, показват данните на Световната банка. Секторът на услугите генерира до 75% от икономическата активност.

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Предишни примери вече показаха, че подобен фурор е изключително печеливш. Например, след пробивите на Хърватия и Мароко на предишните световни първенства, отбелязаха ръст от милиарди долари в туристическия си сектор в рамките на следващите няколко години.

Бягство до далечен остров

Островната държава предлагат нещо, което модерният и заможен турист търси трескаво в момента - перфектно бягство от пренаселените европейски курорти, сигурност и девствени плажове, недокоснати от масовия бетонен туризъм.

Плажовете на остров Боа Виста например са почти непокътнати.

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Архипелагът комбинира португалско колониално влияние с ярка африканска култура, а брандът "Острови на вечното лято" работи безотказно.