След десетилетия на санкции, международна изолация и почти пълна липса на чуждестранни инвестиции, Иран може да се окаже на прага на най-мащабното икономическо отваряне в съвременната си история.

В рамките на подготвяното мирно споразумение между САЩ и Иран се предвижда създаването на частен инвестиционен фонд на стойност $300 милиарда, който да финансира възстановяването и развитието на иранската икономика, съобщава агенция "Ройтерс". По информация на медията над половината от средствата вече са обещани от инвеститори от САЩ, страните от Персийския залив, Азия, Южна Америка и Африка.

Какво представлява фондът?

Фондът е замислен като икономически стимул за двете страни да постигнат окончателно споразумение за прекратяване на конфликта и нормализиране на отношенията. Ако бъде реализиран, той би могъл да се превърне в една от най-големите частни инвестиционни инициативи в историята на Близкия изток.

По думите на източник, запознат с преговорите, инвестициите ще бъдат насочени към енергетиката, транспорта, логистиката и производството, като средствата няма да идват от държавни бюджети, а изцяло от частния сектор.

Според рамковото споразумение, договорено между Вашингтон и Техеран, войната трябва да бъде прекратена, американската блокада на Иран да бъде отменена, а Ормузкият проток - един от най-важните маршрути за доставки на петрол и природен газ в света - да бъде отворен отново за международното корабоплаване.

Новият механизъм ще носи името Reconstruction and Development Fund и няма да представлява програма за репарации или възстановителна помощ. Вместо това той ще функционира като инвестиционен инструмент, който да привлече капитал към ключови сектори на иранската икономика.

Според високопоставен ирански източник Техеран първоначално е поискал компенсации в размер на около $400 милиарда за щетите от войната, но САЩ са отхвърлили идеята за директни плащания. Така се е стигнало до концепцията за инвестиционен фонд, който да подкрепи възстановяването на страната.

Планира се средствата да бъдат насочени към възстановяването на индустриални обекти и инфраструктура, пострадали по време на конфликта. Сред тях са стоманодобивният комплекс Mobarakeh Steel, рафинерии, летища и други стратегически съоръжения.

Според иранската страна държавите от региона ще могат да участват чрез осигуряване на кредити, кредитни линии или директно финансиране на конкретни проекти.

Условия за инвестиции

Фондът обаче няма да бъде създаден веднага. Той ще стане реалност само ако бъде подписано окончателно споразумение между двете страни. Предстоящият меморандум за разбирателство ще даде 60-дневен срок за преговори по ядрената програма на Иран, санкциите и регионалната сигурност.

В интервю за CBS американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че Иран може да получи достъп до фонд за възстановяване в размер на $300 милиарда, подкрепен от държави от Персийския залив, ако изпълни условията на бъдещото споразумение. Сред тях са демонтиране на ядрената програма, премахване на запасите от обогатен материал и приемане на строг международен режим за контрол и инспекции.

Въпреки огромните си природни ресурси, Иран остава една от най-слабо интегрираните в глобалните финансови пазари големи икономики в света. Страната разполага с вторите по големина доказани запаси от природен газ и четвъртите по големина петролни резерви, но десетилетия санкции практически блокираха достъпа ѝ до международен капитал.

С население от над 92 милиона души, високообразована работна сила и развита индустриална база, Иран отдавна е разглеждан от инвеститорите като един от най-големите неизползвани пазари в Близкия изток. Именно затова евентуалното премахване на ограниченията може да отприщи инвестиции в сектори като енергетика, минно дело, петрохимия, земеделие, транспорт и туризъм.