Доскоро краткосрочните наеми изглеждаха като една от най-привлекателните възможности на имотния пазар. Собствениците на жилища можеха да получат по-висока доходност, отколкото при традиционния дългосрочен наем, а туристите получиха напълно нова и атрактивна алтернатива на хотелите.

Днес обаче този модел все по-често се оказва в центъра на конфликт между различните замесени. От една страна са собствениците и инвеститорите, които виждат възможност за по-добра възвръщаемост от имотите си. От друга са жителите на големите градове, които предупреждават, че жилищните квартали постепенно се променят, а част от домовете се превръщат в туристически обекти.

В Краков спорът вече стигна до местните власти. Там жители и общински представители настояват за по-строги правила за краткосрочните наеми, след като започнаха да се натрупват сигнали за проблеми в жилищни сгради.

"Мястото, в което в продължение на десетилетия една жена е живяла спокойно, се е превърнало в ад за нея", разказва Александра Овца, общински съветник в Краков и съпредседател на партията "Razem", пред полското издание WP.

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По думите й жената живее в своя апартамент от десетилетия, но след като съседни жилища били превърнати в краткосрочни наеми, ежедневието й се променило. "Тя ми показа снимки и видеа. Фасове редовно са предизвиквали пожари в контейнерите в двора. Туристи, които се връщат от центъра след развлечения и ресторанти, в късните часове и в нетрезво състояние", разказва общинският съветник. Според нея шумът се превърнал в ежедневие, а оплакванията към институциите не довели до ефективно решение.

Когато жилището стане инвестиционен актив

Случаят в Краков е част от по-голям европейски дебат за ролята на краткосрочните наеми. Икономическата логика зад този модел е проста и ясна - един апартамент може да носи значително повече приходи, ако се отдава на нощувки, вместо с традиционен месечен договор.

Това превърна много имоти в големите туристически градове в своеобразни финансови активи. Проблемът е, че когато голям брой жилища бъдат извадени от пазара за постоянно обитаване, натискът върху местния жилищен пазар се увеличава.

Именно това е един от аргументите на градове като Барселона, Лисабон, Париж и други европейски центрове, които през последните години започнаха да въвеждат ограничения за краткосрочните наеми.

Мерките варират в широк диапазон - от регистрационни режими и ограничения за броя дни, в които един имот може да бъде отдаван, до по-строг контрол върху професионалните оператори.

Кой трябва да решава как се използват жилищата?

В Краков спорът е концентриран около един основен въпрос: трябва ли местните власти да имат повече правомощия да ограничават краткосрочните наеми в определени райони? Според Александра Овца отговорът е да.

"Имаме сравнително нова индустрия, която не подлежи на достатъчно регулации. Време е държавата и законодателят да я забележат", коментира тя.

Аргументът на поддръжниците на подобни ограничения е, че градовете и сега регулират предназначението на различните зони по отношение на това къде може да има жилища, къде - офиси или промишлени обекти. Според тях краткосрочният наем вече не е просто лично използване на собствен имот, а отделен бизнес сектор, който трябва да има ясни правила.

Противниците на ограниченията обаче предупреждават, че прекалено строгата регулация може да навреди на собствениците на малки имоти, които разчитат на този доход, както и на туристическия сектор.

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От свободен пазар към регулиран бизнес

Първоначалната идея зад краткосрочните наеми беше сравнително проста. Човек да отдаде свободна стая, второ жилище или собствения си апартамент за кратък период, с което да препечели допълнително. С разрастването на пазара обаче се появиха компании и инвеститори, които управляват множество имоти и превърнаха модела в професионален бизнес.

Именно тази промяна стои зад исканията за нови правила. В Полша вече се обсъждат промени, включително създаване на регистър на краткосрочните наеми. Според привържениците на идеята това е необходима стъпка за повече прозрачност и контрол, докато критиците виждат риск от прекомерна бюрокрация.

Според Александра Овца краткосрочният наем извън регулираната хотелска дейност постепенно е загубил първоначалния си смисъл. "Идеята беше някой от време на време да отдава стая на турист или да пусне жилището си, докато е на почивка, за да подпомогне семейния бюджет. Днес ситуацията често е различна", коментира тя.

Новата битка за градовете

Спорът около краткосрочните наеми всъщност е част от по-голяма промяна на европейския имотен пазар. В продължение на години основният въпрос беше как един имот може да носи максимална доходност. Сега градовете започват да задават друг - как тази доходност влияе върху хората, които живеят постоянно в тях.

За собствениците краткосрочният наем остава привлекателен инструмент за по-висока възвръщаемост. За туристическия сектор той осигурява допълнителен капацитет и повече избор за посетителите. За част от местните жители обаче той се превръща в символ на промяната на градовете - места, в които все по-трудно се намира баланс между инвестиция и дом.