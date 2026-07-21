Миналата година е била благоприятна за пазара на жилища в Европа. Според данни на Евростат 17 от 20 изследвани страни отбелязват ръст на продажбите на имоти. България обаче не е сред тях.

Въпреки постоянно увеличаващите се цени, по-ниските лихви по заемите, достъпността на ипотеките, доходите на домакинствата, заетостта и предлагането стимулират търсенето, коментира пред Euronews Мик Калмет - консултант по недвижими имоти в Global Property Guide. Основен мотив за покупка остава търсенето на жилище с цел пребиваване, следван от желанието за инвестиране.

Най-голям ръст на продажбите през изминалата година - близо 30%, отбелязва Словения. След нея с над 20% се нареждат Литва, Австрия и Белгия. Най-лош резултат отбелязва Хърватия, при която сделките с имоти са намалели с над 4% през 2025 г. Според анализаторите това се дължи на повече от 14-процентното увеличение на цените на жилищата и близо 40-процентното повишаване на наемите, подхранвани от интереса на туристите.

Веднага след нея по отрицателни резултати се нареждат България (-2,5%) и Полша (малко над 1%). Това е изненада предвид данните на българските брокерски агенции, според които миналата година е била силна за пазара на жилища в страната, повлияна от предстоящото влизане на България в еврозоната и независимо от ръста на цените с между 15 и 25% в различните градове.

Въпреки намалелия брой сделки, България заема сравнително добра позиция по отношение на броя продадени жилища - 92,5 хиляди. Първенец сред двадесетте държави в тази категория е Франция, която отбелязва над 1 милион сделки, което е четири пъти повече от втория - Нидерландия.

От друга страна, Словения, която бележи рекорден процентен ръст, е на последно място с малко над 11 хиляди продажби, като причината за разминаването е разликата в големината на пазарите.

От началото на 2026 г. пазарът на имоти в България е във фaзa нa пo-yмepeнa aĸтивнocт. Дaннитe нa Aгeнциятa пo впиcвaниятa зa втopoтo тpимeceчиe пoĸaзвaт cпaд oт 18% cпpямo peĸopднитe нивa oт пpeдxoднaтa гoдинa. От друга страна, това може да има положителни аспекти, като екпертите посочват, че пазарът пpeминaвa ĸъм пo-здpaвocлoвeн тeмп cлeд бyмa oт пocлeднитe гoдини.