През 2025 г. делът на инвестициите в жилищното строителство като част от БВП в България за първи път изпреварва средното ниво за Централна и Източна Европа, показва доклад на Colliers. Това е резултат от константното поведение на инвеститорите през последните години, силното търсене, благоприятните условия за финансиране и засилената строителна активност.

Какво показва пазарът на имоти в столицата

Миналата година в София са реализирани близо 22 300 сделки с апартаменти, като тези с ипотечно финансиране остават 27% - повечето покупки продължават да се осъществяват със собствени средства.

На територията на столицата в момента се предлагат 7630 апартамента в процес на строеж, като най-голям дял от тях са в Малинова долина, Витоша, Овча купел, Манастирски ливади и Кръстова вада.

Средната цена за квадратен метър е 2070 евро без ДДС. В по-предпочитаните и централните райони, както и при жилищата на по-високи етажи, се наблюдават значителни ценови разлики. Най-търсени от купувачите остават двустайните и тристайните апартаменти.

Според доклада София продължава да бъде сред най-достъпните жилищни пазари в Европа по отношение на цените, като със средната месечна заплата могат да бъдат закупени 0.89 кв.м. Въпреки това, много често състоянието на издадените апартаменти налага инвестирането на допълнителни средства. Така за завършеното на жилището често са нужни още около 500 евро/кв.м.

В допълнение, в България в цената на имота са включени и общите пространства, докато в Европа се изчислява само нетната използваема площ.

Прогнози

Очакванията на експертите от Colliers са през настоящата година пазарът да се нормализира, а купувачите да бъдат по-взискателни към локацията и качеството на проектите.

"Очаква се новото строителство да играе все по-голяма роля за обновяването на остарелия жилищен фонд, докато наличието на паркоместа, проектите със смесеното предназначение и постепенното навлизане на зелените сертификати вероятно ще се превърнат във все по-значими фактори за привлекателността и реализацията на проектите."

След пиковата 2025 г., подхранвана от влизането на страната в еврозоната, пазарът на жилища в София очаква устойчиво търсене и по-спокойни темпове на растеж през настоящата година.