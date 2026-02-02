Броят на активните имоти, отдавани под наем за краткосрочен период, в центъра на Атина се е увеличил рязко през 2025 г., въпреки ограниченията на властите, насочени към забавяне на този пазар. Това показват данни от платформата за анализ на краткосрочни наеми AirDNA, цитирани от гръцките медии. Според прогнози на брокерите, тази година се очаква подемът да продължи.

Активните обяви в центъра на Атина са се увеличили с 11% миналата година до 14 326 бройки, в сравнение с 12 886 в края на 2024 г. Увеличението се случва, въпреки че забраната за регистриране на нови апартаменти, отдавани краткосрочно чрез платформи като Airbnb, чрез издаване на нови регистрационни номера на имоти, или т. нар. AMA, е влязла в сила още през 2024 г. в първите три общински района на града, пише Ejathimerini.

Най-големите увеличения са регистрирани в най-популярните квартали в рамките на тези ограничени зони. Обявите в триъгълника Синтагма-Монастираки-Плака са скочили с 20% до 2834 единици, докато Колонаки също е регистрирал 20% увеличение, достигайки 496 имота.

Източник: Airbnb

Краткосрочните наеми в централния район на гръцката столица - Кукаки, са се увеличили с 14% до 1331 единици, докато районът Агиу Константину, близо до площада Омония, отбеляза 14% увеличение до 960 имота. Обявите в Петралона се покачиха с 14% до 424 единици, а районът на Акропола регистрира 12% увеличение до 445 единици. За разлика от това, растежът беше по-скромен в райони като Кипсели и Амбелокипи, за които се очаква да бъдат включени в бъдещи зони с ограничения.

Кипсели регистрира 9% увеличение до 262 единици, докато Амбелокипи се увеличи с 5% до 473 единици. Пазарните анализатори отдават скока до голяма степен на собствениците на имоти, които бързат да си осигурят регистрационни номера преди обявяването на забраната през 2024 г., което ще позволи на много жилища да навлязат на пазара през 2025 г.

Краткосрочните наеми също остават значително по-печеливши от дългосрочните, въпреки 4% спада миналата година на средните приходи на налична единица в центъра на Атина.

Въз основа на данни за цените и заетостта, месечният брутен доход от краткосрочни наеми в центъра на Атина е средно около 1740 евро през 2025 г., в сравнение с около 700 евро от дългосрочни наеми за апартамент от 75 квадратни метра, според пазарните данни на RE/MAX.

След приспадане на разходите и данъците, нетният доход от краткосрочни наеми се оценява на около 800 евро на месец, в сравнение с приблизително 600 евро от дългосрочни наеми. В национален мащаб предлагането на краткосрочни наеми в Гърция е нараснало с 2% през 2025 г., докато търсенето се е увеличило с 3%, съобщава AirDNA.

Средната заетост леко се е понижила до 60,7%, а средната цена на нощувка е спаднала с 3% до 139 евро, в съответствие с по-широките европейски тенденции. Сезонните ефекти бяха очевидни през декември, когато наличните обяви са намалели с 6% на годишна база, търсенето е спаднало със 7%, а средните цени на нощувка са спаднали до 86 евро, което е довело до спад на месечния доход с около 10%.