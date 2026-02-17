Високите наеми и нарастващата финансова тежест, която те създават в дългосрочен план, изтласкват гърците от този пазар, в който преобладават все повече чужденци. Това става ясно от доклад на Alpha Bank, цитиран от гръцките медии.

Цените на наемите за жилища в Гърция през 2026 година продължават да бъдат високи, като започват от около €390-400 на месец за едностаен апартамент извън центъра и достигат над €800-1000 за по-големи или централни имоти. Атина и Солун са най-скъпите градове, със значително увеличение на цените през последните години.

Повечето гърци днес предпочитат закупуването на жилище пред наемането, сямо че покупните цени на имотите са непосилни за по-голямата част от заинтересованите, показват последните проучвания на брокерите в големите градове.

Само 17% от потенциалните купувачи могат да отделят повече от 200 000 евро за закупуване на жилище, според ново проучване на гръцкия University of Macedonia. То показва още, че едва 6 на сто са в състояние да надхвърлят бюджет от 300 000 евро.

Като цяло, в периода 2021-2025 година, средната цена на жилище в Атика се е увеличила с 41,5%, достигайки средно 2830 евро на квадратен метър, а в Солун - с 63,5%, достигайки 2179 евро/кв.м.

Гърция е държавата, в която най-много българи притежават недвижима собственост - почти 3300 души, според официални данни за края на 2024 година. Особено актуални са ваканционните имоти, като според брокери през 2025-а масово сделките са били за къщи на цени между 100 и 150 000 евро.